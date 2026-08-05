Трансфер Мохамеда Салаха: выбрал ли египетский форвард Трабзонспор

·40·Спорт
Трансфер Мохамеда Салаха: выбрал ли египетский форвард Трабзонспор

Одна из самых громких трансферных саг в мире футбола в период после чемпионата мира подходит к концу. Будущее египетского форварда Мохамеда Салаха, покинувшего Ливерпуль, наконец прояснилось после прошедших переговоров, а его имя связывали с несколькими престижными командами. Об этом сообщает Goal.com.

По данным иксбт.ком, борьба за трансфер футболиста развернулась не только между клубами из Испании и Саудовской Аравии, но и между турецкими командами. Изначально главным претендентом в трансферной гонке считался другой турецкий гранд — Бешикташ.

Неудачное завершение переговоров с Бешикташем

Переговоры сначала продвинулись очень далеко: обсуждались даже игровой номер футболиста на поле — 11-й, сумма контракта и съёмки для будущих рекламных кампаний. Это свидетельствовало о высокой уверенности стамбульского клуба в успешном завершении трансфера.

Однако со временем переговоры приостановились из-за разногласий по финансовым условиям и роли агента футболиста Рами Аббаса. После того как на решающем этапе соглашение сорвалось, конкурирующие команды начали пытаться воспользоваться ситуацией.

Саудовская Аравия и другие варианты

После того как переговоры с Бешикташем зашли в тупик, активизировались клубы из Саудовской Аравии. В частности, Аль-Иттихад начал серьёзную кампанию по привлечению египетской звезды. Кроме того, о своём интересе к трансферу заявляли Аль-Дирия и испанский Атлетико Мадрид.

Несмотря на это, турецкий Трабзонспор опередил всех конкурентов, официально объявил о начале переговоров и назначил точную дату прилёта футболиста в Турцию для завершения трансфера.

Теперь главный вопрос заключается в том, насколько правильным решением для Мохамеда Салаха стал вариант с Трабзонспором. Время покажет, однако этот интересный поворот в истории трансферного рынка продолжает оставаться в центре внимания футбольной общественности.

Мохамед СалахТрабзонспорТрансферФутболЛиверпуль
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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