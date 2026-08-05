Трент Александер-Арнолд может покинуть «Реал Мадрид» и вернуться в «Ливерпуль»

Трент Александер-Арнолд не может найти своё место в столице Испании, несмотря на переход в мадридский клуб прошлым летом в качестве свободного агента. Это породило обсуждения сенсационного возвращения футболиста в «Ливерпуль». Резкий поворот в карьере 27-летнего англичанина привлёк внимание европейской футбольной общественности. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает талкСПОРТ, бывший полузащитник Энди Таунсенд рекомендовал руководству «Ливерпуля» в ближайшее время предпринять шаги для возвращения воспитанника в клуб. По мнению специалиста, с учётом тактических требований нового главного тренера команды Андони Ираолы и нынешней ситуации этот трансфер может стать оптимальным решением для всех сторон.

Таунсенд подчеркнул, что Александер-Арнолд способен значительно усилить игру команды на фланге благодаря своим креативным передачам и подключению к атакам. Он также оценил игру Джереми Фримпонга, отметив, что тот не дотягивает до уровня передач Трента, и именно это является главным преимуществом английского футболиста.

Сложная ситуация в Мадриде

Изменения в испанском клубе и решения тренерского штаба серьёзно влияют на судьбу футболиста. В частности, приход Жозе Моуринью и его приоритет строгой дисциплины в обороне ограничили шансы Трента на место в основном составе.

Как стало известно, португальский специалист предпочитает использовать на позиции флангового защитника услуги игрока «Интера» Дензела Дюмфриса. Поскольку профиль Дюмфриса больше соответствует строгой тактической системе Жозе Моуринью, путь Александер-Арнолда в основной состав становится всё сложнее.

Неопределённость в будущем

Наличие в составе мадридцев универсальных игроков вроде Федерико Вальверде, а также достаточного числа запасных вариантов на позиции флангового защитника отодвинуло Трента на второй план. Учитывая, что в ходе предсезонной подготовки каждый футболист стремится проявить себя, естественно предположить, что англичанин может рассмотреть другие варианты ради регулярной игровой практики.

Однако, по мнению специалистов, возвращение футболиста в бывшую команду может быть неоднозначно воспринято болельщиками. Несмотря на это, спортивный кризис и усиление конкуренции делают вероятность этого трансфера с каждым днём всё более реальной.