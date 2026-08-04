Жавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқин
Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров Саинт Лоуис Рапид & Блитз турнирининг дастлабки олти турини мағлубияциз якунлаб, 7 очко билан якка иккинчи ўринни егаллаб турибди. У Ramешбабу Праггнанандҳа, Levoн Аронян ва Фабиано Каруана билан дуранг ўйнаган, дастлабки куни еса Аниш Гири ва Венсан Кеймер билан дуранг қайд етиб, Ёрден ван Форестни мағлуб етган.
Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров АҚШда ўтаётган Saint Louis Rapid & Blitz турнирининг дастлабки олти турини мағлубиятсиз якунлади. У иккинчи ўйин кунида Рамешбабу Праггнанандҳа, Левон Аронян ва Фабиано Каруана каби элита шахматчилари билан дуранг қайд этиб, 7 очко билан якка иккинчи ўринни эгаллаб турибди.
Рапид баҳсларининг тугашига уч тур қолган бир пайтда Синдаровни етакчи Праггнанандҳадан атиги икки очко ажратиб турибди. Бугунги партиялар ўзбекистонлик шахматчининг рапид қисмидаги ғолиблик имкониятини белгилаб бериши мумкин.
Учта элита рақиб — учта муҳим дуранг
Мусобақанинг иккинчи кунида рапид бўйича 4–6-тур партиялари ўтказилди. Синдаров ҳар уч учрашувда ҳам мағлубиятдан сақланиб қолди.
Унинг натижалари:
Тур
Рақиб
Натижа
4
Рамешбабу Праггнанандҳа
Дуранг
5
Левон Аронян
Дуранг
6
Фабиано Каруана
Дуранг
Праггнанандҳа айни пайтда турнир пешқадами, Аронян рапид ва блиц бўйича катта тажрибага эга, Каруана эса иштирокчилар орасида энг юқори классик рейтингли шахматчи ҳисобланади. Шу сабаб бир кунда ушбу уч гроссмейстерга мағлуб бўлмаслик Синдаров учун муҳим натижа бўлди.
Олти партияда ҳали бирор мағлубият йўқ
Жавоҳир дастлабки куни Аниш Гири ва Венсан Кеймер билан дуранг ўйнаган, Йорден ван Форестни эса мағлуб этган эди.
Шу тариқа, унинг олти турдан кейинги натижаси:
1 та ғалаба;
5 та дуранг;
0 та мағлубият.
Grand Chess Tour рапид баҳсларида ғалаба учун 2, дуранг учун 1 очко берилади. Синдаровнинг битта ғалабаси 2 очко, бешта дуранги эса 5 очко келтирди — жами 7 очко.
Бу тизимда мағлубиятсиз барқарор ўйин катта аҳамиятга эга. Бироқ пешқадамни қувиб етиш учун қолган партияларда камида битта ғалаба зарур бўлиши мумкин.
Праггнанандҳа пешқадамликни сақлаб қолди
Олти турдан кейин ҳиндистонлик Рамешбабу Праггнанандҳа 9 очко билан биринчи ўринда бормоқда. У учта ғалаба ва учта дуранг қайд этган.
Синдаров 7 очко билан соф иккинчи ўринни эгаллаган. Унинг ортидан беш нафар гроссмейстер — Аниш Гири, Уэсли Со, Левон Аронян, Венсан Кеймер ва Леньер Домингес 6 очкодан жамғарган.
Ўрин
Шахматчи
Мамлакат
Очко
1
Рамешбабу Праггнанандҳа
Ҳиндистон
9
2
Ўзбекистон
7
3–7
Аниш Гири
Нидерландия
6
3–7
Уэсли Со
АҚШ
6
3–7
Левон Аронян
АҚШ
6
3–7
Венсан Кеймер
Германия
6
3–7
Леньер Домингес
АҚШ
6
8–9
Йорден ван Форест
Нидерландия
5
8–9
Фабиано Каруана
АҚШ
5
10
Авондер Лианг
АҚШ
4
Синдаровнинг таъқибчилардан бир очко олдинда экани ижобий, аммо жадвал жуда зич. Рапиднинг сўнгги кунидаги битта натижа уни пешқадамликка ҳам, бир нечта поғона пастга ҳам олиб тушиши мумкин.
Бугунги биринчи рақиб — Леньер Домингес
Рапид бўйича сўнгги уч тур 4 август куни ўтказилади. Ўйинлар Сент-Луис вақти билан соат 12:00 да, Ўзбекистон вақти билан эса 22:00 да бошланади.
Синдаровнинг қолган рақиблари:
Тур
Рақиб
Доналар
7
Леньер Домингес
Оқ
8
Авондер Лианг
Оқ
9
Уэсли Со
Қора
Жавоҳир учун дастлабки икки партияда оқ доналарда ўйнаши муҳим имконият бўлиши мумкин. Айниқса, 4 очко билан сўнгги ўринда бораётган Авондер Лиангга қарши учрашувда ғалаба учун фаол ўйин кутилиши табиий.
Бироқ Леньер Домингес 6 очко билан Синдаровнинг бевосита таъқибчиларидан бири. Шу сабаб еттинчи турдаги партия нафақат пешқадамни қувиш, балки иккинчи ўринни сақлаб қолиш нуқтаи назаридан ҳам катта аҳамиятга эга.
Ғалаба Праггнанандҳага босимни оширади
Рапидда ғалаба учун икки очко берилиши вазиятни тез ўзгартириши мумкин. Синдаров еттинчи турда Домингесни мағлуб этса, 9 очкога етади ва камида вақтинча Праггнанандҳа билан тенглашиш имконига эга бўлади.
Ҳиндистонлик пешқадам эса бугун Аниш Гири, Венсан Кеймер ва Йорден ван Форест билан учрашади. Уларнинг барчаси юқори савияли рақиблар бўлгани учун Праггнанандҳанинг ҳам очко йўқотиш эҳтимоли бор.
Синдаров учун энг қулай сценарий:
Домингесга қарши оқ доналарда ғалаба қозониш.
Лианг билан партияда имкониятдан фойдаланиш.
Сўнгги турда Уэсли Сога қарши хавфсиз, аммо фаол ўйин кўрсатиш.
Праггнанандҳанинг натижаларини кутиб ўтирмасдан, ўз партияларида максимал очко учун курашиш.
Блицда ҳисоблаш тизими ўзгаради
Saint Louis Rapid & Blitz мусобақаси икки қисмдан иборат. Аввал 9 турлик рапид, кейин эса икки даврали 18 турлик блиц ўтказилади.
Рапидда вақт назорати ҳар бир шахматчига 25 дақиқа ва ҳар юришдан кейин 10 сония қўшилишидан иборат. Блицда эса 5 дақиқа ва ҳар юришга 2 сония берилади.
Очколар ҳам турлича ҳисобланади:
Йўналиш
Ғалаба
Дуранг
Мағлубият
Рапид
2
1
0
Блиц
1
0,5
0
Шу сабаб рапиддаги яхши натижа катта устунлик беради, аммо ҳали умумий ғолибликни кафолатламайди. Блицда 18 партия ўтказилиши сабаб жадвалда катта ўзгаришлар юз бериши мумкин.
200 минг доллар ва GCT финали учун очколар
Saint Louis Rapid & Blitz турнирида 10 нафар гроссмейстер иштирок этмоқда. Умумий мукофот жамғармаси 200 минг доллар бўлиб, ғолибга 50 минг доллар берилади. Доимий Grand Chess Tour иштирокчилари турнир очколари учун ҳам курашмоқда — бу очколар мавсум якунидаги GCT финалига чиқишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Турнир иштирокчилари:
Жавоҳир Синдаров, Фабиано Каруана, Левон Аронян, Уэсли Со, Леньер Домингес, Авондер Лианг, Венсан Кеймер, Аниш Гири, Йорден ван Форест ва Рамешбабу Праггнанандҳа.
Синдаровнинг барқарорлиги энди ғалабага айланиши керак
Олти турда мағлуб бўлмаслик — элита таркибли турнирда катта натижа. Айниқса, Синдаров бир куннинг ўзида пешқадам Праггнанандҳа, Аронян ва Каруана билан очко бўлишди.
Бироқ рапид қисми ғолиблиги учун дуранглардан ташқари яна ғалаба ҳам зарур. Жавоҳирнинг олдида икки партияда оқ доналарда ўйнаш имконияти бор ва айнан шу учрашувлар унинг турнирдаги мақомини белгилаб бериши мумкин.
Ҳозирча ўзбекистонлик гроссмейстер энг муҳим вазифани бажарди: у жаҳоннинг машҳур шахматчилари орасида мағлубиятсиз қолди ва пешқадамни қувиб бормоқда. Энди навбат барқарорликни максимал очкога айлантиришга келди.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров рапиднинг сўнгги уч турида нечта очко тўплайди? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…