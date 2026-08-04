Рўзиқул Бердиев камбэкни тўхтатди: «Насаф»нинг кучи нимада?
«Насаф» Суперлиганинг 15-турида ОКМКни сафарда 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, юқори ўринлар учун курашда муҳим уч очкони қўлга киритди. Қаршиликлар бош мураббийи Рўзиқул Бердиев ғалабадан кейин жамоаси қандай қилиб олмалиқликларнинг навбатдаги камбэкига йўл қўймаганини тушунтирди.
Бироқ матбуот анжуманида ўйин натижасидан ҳам муҳимроқ масала очилди: ўтган йилги таркибдан 10 нафар футболчи кетган, клуб трансфер бозорида молиявий сабабларга кўра фаол эмас. Шунга қарамай, Бердиев «Насаф»ни камида совринли ўринлар учун кураша оладиган жамоа деб ҳисобламоқда.
ОКМКнинг одатий камбэки бу сафар амалга ошмади
Олмалиқдаги учрашув «Насаф» учун муваффақиятли бошланди. Бобур Абдухолиқов 8-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Шароф Муҳитдинов 61-дақиқада меҳмонларнинг устунлигини икки тўпга етказди.
ОКМК 70-дақиқада Авазбек Ўлмасалиевнинг голи билан интригани тиклади. Ушбу вазиятдан кейин мезбонлар катта куч билан олдинга ўтиб, дуранг учун босимни оширди.
Рўзиқул Бердиев айнан шу дақиқаларни учрашувнинг энг мураккаб қисми сифатида баҳолади.
«ОКМК жамоасининг камбэк қилишига бугун йўл қўймадик. Уларда бу одат бўлиб қолган ва охиригача курашади».
Мураббийнинг фикрича, «Насаф» ҳисоб 2:1 кўринишига келганидан кейин босимга дош бериб, ўйинни назорат қилишда энг муҳим вазифани бажарди — рақибга иккинчи голни уриш имконини бермади.
Ташаббус рақибда, натижа эса «Насаф»да бўлди
Бердиев ОКМК учрашув давомида кўпроқ ташаббусга эга бўлганини тан олди. Айниқса, иккинчи голдан кейин қаршиликлар олдинги чизиқда фаолликни камайтириб, асосий эътиборни натижани сақлашга қаратди.
«Ўйин давомида ташаббус ОКМК тарафида бўлгандир, аммо биз ҳимояда тартибли ўйнадик».
Бу баҳсда «Насаф» тўпни кўпроқ назорат қилиш ёки доимий ҳужум уюштиришга интилмади. Жамоа рақибнинг бўш ҳудудларидан фойдаланиш, қарши ҳужумларга тез чиқиш ва ҳимояда сон жиҳатдан устунлик яратишга ҳаракат қилди.
Биринчи бўлимда ушбу режа самара берди. «Насаф» нафақат тезкор гол урди, балки бир нечта хавфли қарши ҳужумларни ҳам ташкил қилди.
Иккинчи таймда эса вазият ўзгарди:
Ўйин қисми
«Насаф»нинг ҳаракати
Биринчи бўлим
Тартибли ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумлар
61-дақиқадан кейин
Икки тўплик устунликни сақлаш
ОКМК голидан сўнг
Чуқурроқ ҳимоя ва босимга қаршилик
Якуний дақиқалар
Натижани назорат қилиш
Бердиев ҳисоб 0:2 бўлган пайтда ташаббуснинг тўлиқ рақибга бериб қўйилганидан қониқмаганини ҳам яширмади. Унинг айтишича, бундай вазият «Насаф» учун янада оғир оқибатларга олиб келиши мумкин эди.
Неъматов ғалабанинг яширин қаҳрамони бўлди
«Насаф»нинг сафардаги ғалабасида дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг ҳиссаси алоҳида бўлди. Бердиев унинг ҳар икки бўлимда бир нечта муҳим вазиятни бартараф этганини таъкидлади.
«Неъматов тажрибали дарвозабон эканини яна бир бор кўрсатди. Биринчи бўлимда иккита яхши вазиятни бартараф қилди, иккинчи бўлимда ҳам».
ОКМКнинг ягона голи киритилган вазиятда ҳам Неъматов дастлабки зарбани қайтаришга муваффақ бўлган. Бироқ «Насаф» ҳимоячилари Авазбек Ўлмасалиевни етарлича назорат қилмагани сабаб мезбонлар футболчиси қайтган тўпни дарвозага жойлади.
Бердиевнинг сўзларидан келиб чиқилса, Неъматовнинг сейвлари фақат ҳисобни сақлаб қолмади, балки «Насаф»га ўз тактик режасини давом эттириш имконини ҳам берди.
Дарвозабон дастлабки дақиқаларда гол ўтказганида, қаршиликлар ҳимояга эмас, ҳисобни тенглаштиришга кўпроқ куч сарфлашига тўғри келарди. Бу эса ўйин сценарийсини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин эди.
Ўтган йилги таркибдан 10 футболчи кетган
Матбуот анжуманининг энг эътиборли қисми «Насаф»нинг молиявий имкониятлари ва трансфер сиёсати ҳақидаги саволга берилган жавоб бўлди.
Рўзиқул Бердиев клубнинг трансфер бозорида фаол эмаслиги тасодиф эмаслигини очиқ айтди.
«Молиявий имкониятимиз жуда зўр эмас. Ўзинглар ҳам кўриб турибсизлар, трансфер ойнасида фаол эмасмиз, бунинг сабаби бор».
Мураббийнинг маълум қилишича, ўтган мавсумдаги таркибдан 10 нафар сифатли футболчи жамоани тарк этган. Уларнинг ўрни асосан ёш ўйинчилар билан тўлдирилган.
Бу эса мураббийлар штаби олдига икки вазифани қўймоқда:
жамоавий натижани сақлаб қолиш;
ёш футболчиларни қисқа вақт ичида асосий таркиб даражасига олиб чиқиш.
Бердиев май ойида ҳам таркибни кучайтириш зарурлигини таъкидлаб, иккинчи давра олдидан янги футболчилар жалб қилинмаса, жамоа яна қийинчиликка дуч келишини айтган эди. Ўшанда у «Насаф»га уч-тўрт нафар юқори савиядаги ўйинчи зарурлигини билдирган.
Молиявий чекловга қарамай, футболчилар курашмоқда
Бердиев учун ОКМК устидан қозонилган ғалабанинг қадри фақат турнир жадвалидаги уч очко билан ўлчанмайди.
Унинг фикрича, имкониятлар чекланган ва таркиб сезиларли даражада ўзгарган шароитда футболчиларнинг майдонда бор кучини бериши алоҳида эътирофга лойиқ.
«Шунга қарамасдан, йигитлар майдонда бор кучи билан ўйнашяпти. Бундан икки карра хурсандмиз».
Бу баёнот «Насаф»нинг жорий мавсумдаги асосий устунлигини кўрсатиб турибди. Жамоада рақибларники каби кенг захира ўриндиғи ёки катта трансфер бюджети бўлмаслиги мумкин. Аммо тартибли ҳимоя, жамоавий интизом ва натижа учун курашиш қобилияти сақланиб қолган.
ОКМКга қарши ўйин бунинг яққол мисоли бўлди: мезбонлар кўпроқ ҳужум қилди, аммо «Насаф» ҳал қилувчи вазиятларда аниқроқ ва сабрлироқ ҳаракат қилди.
Чемпионлик эмас, совринли ўрин реал мақсад
Бердиев «Насаф»нинг чемпионлик имкониятларини ортиқча баҳоламади. У «Пахтакор» ва «Нефтчи»ни таркиб ҳамда умумий салоҳият жиҳатидан бошқа клубларга нисбатан кучлироқ деб ҳисобламоқда.
Бироқ бу «Насаф» юқори ўринлар учун курашдан воз кечади, дегани эмас.
«Камида совринли ўринлар учун ҳаракат қилсак бўлади. Бунга имкониятимиз бор».
Олмалиқдаги ғалаба бу мақсадни янада реаллаштирди. «Насаф» тўғридан-тўғри рақибини сафарда мағлуб этиб, юқори поғоналар билан орадаги фарқни қисқартирди.
Энг муҳими, жамоа катта босим остидаги баҳсларда ҳам натижа қўлга кирита олишини кўрсатди. Совринли ўринлар учун курашда айнан шундай учрашувлар ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
ОЧЛ-2 олдидан таркибни кучайтириш зарур
«Насаф»ни ички чемпионатдан ташқари Осиё Чемпионлар лигаси-2 мусобақасидаги иштирок ҳам кутиб турибди. Халқаро турнирда жадал тақвим, узоқ сафарлар ва юқори савиядаги рақиблар туфайли кенг таркиб талаб қилинади.
Бердиев айрим позицияларга янги футболчилар таклиф қилинаётганини маълум қилди. Мураббий улар жамоага амалий наф келтиришига умид билдирган.
«Насаф» учун трансферда футболчининг номи эмас, қуйидаги жиҳатлар муҳим бўлади:
жамоа услубига тез мослашиш;
бир нечта позицияда ҳаракат қила олиш;
ички чемпионат ва Осиё мусобақасида бирдек ўйнаш;
ёш таркибга тажриба қўшиш;
молиявий имкониятларга мос келиш.
Янги ўйинчилар келмаса, асосий таркибдаги футболчиларга тушадиган юклама ортиши мумкин. Бу эса мавсумнинг ҳал қилувчи қисмида жароҳатлар ва жисмоний чарчоқ хавфини кучайтиради.
Олмалиқдаги ғалаба оддий уч очкодан муҳимроқ
«Насаф» ОКМКни мағлуб этиб, бир вақтнинг ўзида бир нечта муҳим натижага эришди.
Жамоа кучли рақибни сафарда енгди, икки тўплик устунликдан кейинги босимга бардош берди, ОКМКнинг камбэкига йўл қўймади ва юқори ўринлар учун курашга қайтди.
Бироқ ғалабанинг энг катта мазмуни бошқа жойда: сезиларли даражада янгиланган ва молиявий имкониятлари чекланган таркиб ҳам интизом ҳамда жамоавий ҳаракат орқали катта натижаларга эриша олишини кўрсатди.
Энди асосий савол — «Насаф» бундай оғир ва тартибли футболни бутун мавсум давомида сақлаб қола оладими? Чунки ОКМК устидан ғалаба совринли ўринга олиб борадиган йўлни очди, аммо бу йўлда ички чемпионат ва Осиё майдонларидаги яна кўплаб синовлар турибди.
Сизнингча, ҳозирги таркиб билан «Насаф» Суперлигада кучли учликка кира оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…