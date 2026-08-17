Луис Энрике сделал резкое заявление после поражения в Суперкубке!

·42·Спорт
Луис Энрике сделал резкое заявление после поражения в Суперкубке!

Старт нового футбольного сезона во Франции обернулся неожиданной неудачей для звездного парижского клуба «ПСЖ», действующего чемпиона Лиги 1. В матче за Суперкубок, который прошел на стадионе «Боллар-Делелис», парижане уступили со счетом 0:1 «Лансу», игравшему вдесятером более 50 минут, и упустили первый трофей сезона.

После завершения встречи главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, выступая перед журналистами, открыто заявил, что доволен игрой своей команды, однако назвал итоговый результат абсолютно несправедливым.

«Мы заслуживали большего, но нам не хватило завершения атак»

Испанский специалист, говоря о полном превосходстве на поле и созданных моментах, отметил:

«Нам не хватило завершения атак. На мой взгляд, темп игры и созданные моменты были очень позитивными. Я очень доволен тем, что увидел на протяжении всего матча, особенно в первом тайме.

По сравнению с нашими последними встречами это была игра, в которой „Ланс“ создал против нас меньше всего опасных моментов. Конечно, я недоволен итоговым результатом, однако мы заслуживали победы и большего. Но я должен поздравить „Ланс“: они победили и действовали с присущей им высокой интенсивностью».

«„Ланс“ ни в одном аспекте не был лучше нас»

На прямой вопрос о том, в чем соперник сыграл лучше парижан, Луис Энрике ответил резко и хладнокровно:

  • Полный контроль: «В чем „Ланс“ был лучше? Ни в чем! Я считаю, что мы были намного сильнее. Это естественно: мы больше привыкли к таким финальным матчам. Но если учитывать атмосферу на стадионе и все действия соперника, они очень организованно оборонялись»;

  • Моменты Дембеле и Мендеша: «Мы полностью контролировали игру. Нам нужно было создавать более явные голевые моменты, у Усмона Дембеле и Нуну Мендеша были очень хорошие возможности. Мы провели очень хороший матч, но нам просто не повезло».

Наставник парижского клуба подчеркнул, что, несмотря на поражение, его команда движется в правильном направлении, и сообщил, что сосредоточит все внимание на чемпионате страны и предстоящих официальных матчах на европейской арене.

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Луис ЭнрикеПСЖЛансУсман ДембелеНуну Мендеш
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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