Дрогба через Диоманде отправил Моуринью неожиданное «послание»

·6·Спорт
Дрогба через Диоманде отправил Моуринью неожиданное «послание»

Талантливый футболист Ян Диоманде, присоединившийся к мадридскому «Реал» в летнее трансферное окно, рассказал подробности интересного разговора с легендой «Челси» и футбола Кот-д'Ивуар Диде Дрогба. Дрогба дал молодой звезде важный совет о том, как играть под руководством Джозе Мурино и как работать с тренером.

«Он хороший человек, но тебе нужно много работать»: совет Дрогба

Ян Диоманде следующим образом вспомнил предупреждение и рекомендации, полученные им во время общения с легендарным нападающим:

"Несколько дней назад я разговаривал с Диде Дрогба. Он сказал мне: «Будь осторожен, Мурино — мой отец. Тебе нужно очень много работать, но он замечательный и хороший человек».", — сказал Ян Диоманде.

Диоманде, Мурино и подробности нового сезона «Реал»

Показатель

Информация и основные факты

Футболист

Ян Диоманде (новое летнее приобретение «Реал Мадрид»)

Звезда, давшая совет

Диде Дрогба (легенда «Челси» и Кот-д'Ивуар)

Главный тренер

Джозе Мурино («Реал Мадрид»)

Историческая связь

Дрогба всегда признавал Мурино своим футбольным отцом

Первый официальный матч

22 августа, суббота — выездная игра против «Эспанол»

Мурино и Дрогба: отношения «отца и сына» в футболе

В своё время Диде Дрогба неоднократно называл португальского специалиста Джозе Мурино своим футбольным отцом в годы успешных выступлений за «Челси». Их искренние и требовательные отношения принесли лондонскому клубу множество трофеев. Теперь Ян Диоманде предстоит пройти это испытание требовательностью в составе «Королевского клуба».

«Реал Мадрид» начнёт новый сезон чемпионата Испании (Ла Лига) первым официальным матчем 22 августа, в субботу, на выезде против команды «Эспанол».

Как вы считаете, сможет ли Ян Диоманде стать важной звездой в основном составе «Реал» под руководством Джозе Мурино?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно делитесь этой интересной новостью с болельщиками «Реал Мадрид»!

Дидье ДрогбаЖозе МоуриньюРеал МадридЧелсиЭспаньол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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