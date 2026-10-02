Килиан Мбаппе бережется для Эль-Класико

Нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе может пропустить некоторое время из-за травмы колена. Главный тренер команды Жозе Моуринью решил не рисковать здоровьем французской звезды, чтобы обеспечить его полное восстановление, поэтому его возвращение на поле, вероятно, будет отложено. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, Килиан Мбаппе, демонстрирующий фантастическую игру с начала текущего сезона, успел проявить себя в прошедших матчах Ла Лиги. Записав на свой счет 7 голов и 2 результативные передачи, он стал главным бомбардиром команды. Однако его впечатляющая серия была прервана во время паузы на матчи сборных.

Забив победный гол в тяжелом матче за сборную Франции против Турции, нападающий получил травму колена и был вынужден досрочно покинуть расположение национальной команды. После этого он немедленно вернулся в Мадрид и начал программу реабилитации под наблюдением клубного медицинского штаба.

Осторожный подход и процесс лечения

Первоначальные медицинские прогнозы показывали, что для восстановления будет достаточно одной-двух недель, что не дало поводов для беспокойства болельщикам. Тем не менее, главный тренер Жозе Моуринью опасается выпускать своего лидера на поле слишком рано, чтобы не усугубить травму. Согласно информации издания АС, опытный специалист серьезно планирует дать футболисту отдых в матче лиги против «Вильярреала», который состоится 10 октября.

Медицинский штаб клуба принял твердое решение не допускать Килиана Мбаппе к официальным играм до тех пор, пока ткани полностью не восстановятся и он не перестанет чувствовать дискомфорт. Тренерский штаб считает приоритетной задачей сохранить скорость и остроту футболиста в атаке для самых важных и принципиальных противостояний сезона.

Главное противостояние с «Барселоной»

Все внимание сосредоточено на знаменитом Эль-Класико , которое пройдет 25 октября на домашнем стадионе против главного соперника — «Барселоны». Моуринью хочет быть уверен, что в этом крайне ответственном матче его главное атакующее оружие будет готово на самом высоком уровне.

По мнению тренерского штаба, нет необходимости рисковать в играх против менее опасных соперников. Таким образом, полное восстановление Килиана Мбаппе к решающей стадии сезона оценивается как наиболее важный стратегический шаг для клуба.