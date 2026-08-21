После турнира UFC 330 стала известна травма Ислам Максачев

·1·Спорт
После турнира UFC 330 стала известна травма Ислам Максачев

Атлетическая комиссия штата Пенсильвания (ПСАК) опубликовала список официальных медицинских дисквалификаций, назначенных участникам турнира «UFC 330», прошедшего в Филадельфии. Как сообщает издание ММАДжункие, россиянину Ислам Максачев, защитившему чемпионский титул в полусреднем весе, назначено обязательное медицинское ограничение из-за травмы.

Травма рёбер и ограничение на 30 дней

В главном бою турнира Максачев победил ирландского претендента Ен Мачадо Герри по очкам, после чего прошёл медицинское обследование. В результате у чемпиона была выявлена травма в области рёбер, и ему на 30 дней запретили участвовать в любых боях и проводить тренировки с полным контактом (медицинская дисквалификация). Примечательно, что проигравшему Ен Герри никаких медицинских ограничений не назначили.

UFC 330: Ислам Максачев и основные детали боя

Показатель

Статус и детали

Турнир и место проведения

UFC 330, Филадельфия (штат Пенсильвания, США)

Результат боя

Ислам Максачев победил Ен Мачадо Герри единогласным решением судей

Диагноз и ограничение

30-дневная медицинская дисквалификация из-за травмы в области рёбер

Статус соперника

Ен Мачадо Герри медицинская дисквалификация не назначена

Победная серия

17 побед подряд в UFC (рекорд лиги)

Общий рекорд в ММА

29 побед и 1 поражение

Историческая серия продолжается

Благодаря этому успеху Ислам Максачев довёл свою победную серию в UFC до 17 боёв, продолжив одну из самых продолжительных серий в истории промоушена. Его общий профессиональный рекорд в ММА составляет 29 побед и всего 1 поражение. После короткого медицинского перерыва чемпион вернётся к тренировкам.

Как вы считаете, как долго Ислам Максачев сможет успешно защищать свой титул в полусреднем весе и кто может стать следующим соперником, представляющим для него наибольшую угрозу?

Оставляйте свои анализ и мнения в комментариях, а также немедленно делитесь этой последней военно-спортивной новостью с поклонниками ММА!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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