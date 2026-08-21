После турнира UFC 330 стала известна травма Ислам Максачев
Атлетическая комиссия штата Пенсильвания (ПСАК) опубликовала список официальных медицинских дисквалификаций, назначенных участникам турнира «UFC 330», прошедшего в Филадельфии. Как сообщает издание ММАДжункие, россиянину Ислам Максачев, защитившему чемпионский титул в полусреднем весе, назначено обязательное медицинское ограничение из-за травмы.
Травма рёбер и ограничение на 30 дней
В главном бою турнира Максачев победил ирландского претендента Ен Мачадо Герри по очкам, после чего прошёл медицинское обследование. В результате у чемпиона была выявлена травма в области рёбер, и ему на 30 дней запретили участвовать в любых боях и проводить тренировки с полным контактом (медицинская дисквалификация). Примечательно, что проигравшему Ен Герри никаких медицинских ограничений не назначили.
UFC 330: Ислам Максачев и основные детали боя
Показатель
Статус и детали
Турнир и место проведения
UFC 330, Филадельфия (штат Пенсильвания, США)
Результат боя
Ислам Максачев победил Ен Мачадо Герри единогласным решением судей
Диагноз и ограничение
30-дневная медицинская дисквалификация из-за травмы в области рёбер
Статус соперника
Ен Мачадо Герри медицинская дисквалификация не назначена
Победная серия
17 побед подряд в UFC (рекорд лиги)
Общий рекорд в ММА
29 побед и 1 поражение
Историческая серия продолжается
Благодаря этому успеху Ислам Максачев довёл свою победную серию в UFC до 17 боёв, продолжив одну из самых продолжительных серий в истории промоушена. Его общий профессиональный рекорд в ММА составляет 29 побед и всего 1 поражение. После короткого медицинского перерыва чемпион вернётся к тренировкам.
Как вы считаете, как долго Ислам Максачев сможет успешно защищать свой титул в полусреднем весе и кто может стать следующим соперником, представляющим для него наибольшую угрозу?
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