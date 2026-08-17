Спор между Даной Уайтом и Хабибом: сколько сейчас весит бывший чемпион?

·4·Спорт
Спор между Даной Уайтом и Хабибом: сколько сейчас весит бывший чемпион?

Очередной интересный и юмористический диалог между президентом промоушена UFC Даной Уайтом и бывшим абсолютным чемпионом лёгкого веса Хабибом Нурмагомедовым привлёк внимание спортивной общественности.

На пресс-конференции для представителей СМИ Дана Уайт объяснил, почему легендарный российский боец теперь не может вернуться в октагон: по его словам, Хабиб значительно набрал вес.

«Он больше не будет драться»: что сказал Дана Уайт?

Глава UFC, говоря о нынешних физических показателях Хабиба, заявил:

«Сейчас он весит примерно 225 фунтов (102 кг). Естественно, он больше не будет драться в октагоне».

«Я вешу 205 фунтов»: уточнение от Нурмагомедова

Вскоре после распространения заявления Даны Уайта Хабиб Нурмагомедов обратился к руководителю промоушена через свою официальную страницу в социальных сетях и уточнил цифры:

«Я вешу 205 фунтов (примерно 93 кг), Дана».

Этот короткий и характерный ответ Хабиба вновь вызвал среди болельщиков жаркие споры о том, что он не утратил дисциплину профессионального спортсмена.

Исторический путь непобеждённого чемпиона

Хабибу, которому сейчас 37 лет, по-прежнему принадлежит место среди самых ярких и непобеждённых звёзд в истории ММА Нурмагомедова:

  • Дебют и титул: российский спортсмен дебютировал в организации UFC в 2012 году, а в 2018 году стал чемпионом в лёгком весе (до 70 кг);

  • Успешные защиты: он 3 раза успешно защитил свой титул в боях против таких сильных претендентов, как Конор Макгрегор, Дастин Порье и Джастин Гэтжи;

  • Завершение карьеры: осенью 2020 года официально ушёл из большого спорта с показателями 29 побед и 0 поражений (в UFC — 13-0).

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Дана УайтХабиб НурмагомедовUFCКонор МакгрегорДастин Порье
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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