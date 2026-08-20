Сергей Лушан рассказал о тяжёлом кризисе в «Маш’ал» и полугоде без зарплаты

·35·Спорт
Сергей Лушан рассказал о тяжёлом кризисе в «Маш’ал» и полугоде без зарплаты

Клуб «Маш’ал» из Муборак, уступивший на своём поле «Андиджон» со счётом 0:1 в 18-м туре Суперлиги Узбекистана, всё глубже закрепляется на последнем месте турнирной таблицы. После очередной неудачи главный тренер команды Сергей Лушан сделал на пресс-конференции громкое заявление, раскрыв детали тяжёлого финансового кризиса в клубе, отсутствия мотивации у опытных футболистов и вынужденного плана по обновлению состава на 80 процентов.

«Я устал постоянно поздравлять соперников»: горькое признание тренера

В послематчевых комментариях Сергей Лушан не стал скрывать нежелание опытных футболистов играть на поле и сложную ситуацию внутри клуба:

"Трудно что-то комментировать. Игра у нас не получилась. Выходят на поле, но ничего не могут сделать. Я сам устал постоянно поздравлять соперников. У опытных футболистов мотивация практически полностью исчезла. Этому есть только два объяснения: либо потенциал собранных футболистов находится на таком уровне, либо они за полгода без зарплаты, живя только на базе и тренируясь, уже забыли, как выглядят деньги. Сейчас у нас такая ситуация: кто-то хочет, но не может; кто-то может, но не хочет", — сказал Сергей Лушан.

Кризис в «Маш’ал» и подробности заявления тренера

Показатель

Ситуация и анализ тренера

Последний матч

«Маш’ал» 0:1 «Андиджон» (поражение в Г‘узор)

Место в турнирной таблице

16-е место (безоговорочный аутсайдер с 4 очками)

Главная внутренняя проблема

Невыплата зарплаты в течение 6 месяцев и отсутствие мотивации у опытных игроков

План по составу

Обновить состав на 80% и сделать ставку на воспитанников академии

Главная цель

Попытаться сохранить место в Суперлиге или построить новую команду для Про-лиги

Обновление состава на 80 процентов и ставка на молодых

Из-за тяжёлых условий в клубе тренерский штаб выбрал путь, при котором шанс получат только мотивированные молодые футболисты, готовые выкладываться на поле:

"Мы идём по пути обновления состава примерно на 80 процентов. Сегодня выпустили на поле очень молодых ребят, которые ещё фактически дети. Они показали себя достойно. В следующем матче вы увидите на поле ещё одного-двух новых молодых игроков, которых пока не видели. Будем бороться за сохранение места в Суперлиге, пока наши возможности не исчерпаны полностью. Если не справимся, сформируем новую команду к следующему сезону", — сказал главный тренер «Маш’ал».

Как вы считаете, сможет ли клуб «Маш’ал», который уже 6 месяцев не получает зарплату и делает ставку только на молодых игроков, сохранить место в Суперлиге?

Оставляйте свои мнения и комментарии и немедленно поделитесь этой открытой статьёй с поклонниками узбекского футбола!

Сергей ЛушанМашъалАндижанСуперлига Узбекистана
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Мирджалол Косимов прокомментировал третье подряд поражение ОКМК...Мирджалол Косимов прокомментировал третье подряд поражение ОКМК...Сегодня, 06:27«Rubin» победил «Спартак» в дебютном матче Джахонгир О‘розов«Rubin» победил «Спартак» в дебютном матче Джахонгир О‘розовСегодня, 06:22Бенефис Ксолдорксонов: «Андиджон» в гостях обыграл «Маш’ал»Бенефис Ксолдорксонов: «Андиджон» в гостях обыграл «Маш’ал»Сегодня, 06:18Карлес Пуёл: «Реал» может стать ещё сильнее с МуриноКарлес Пуёл: «Реал» может стать ещё сильнее с МуриноСегодня, 06:16Гарри Кейн во второй раз получил европейскую «Золотую бутсу»Гарри Кейн во второй раз получил европейскую «Золотую бутсу»Сегодня, 06:11«Барселона», победив египетского гранда, завоевала Кубок Гампера«Барселона», победив египетского гранда, завоевала Кубок ГампераСегодня, 06:07
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова