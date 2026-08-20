Сергей Лушан рассказал о тяжёлом кризисе в «Маш’ал» и полугоде без зарплаты

Клуб «Маш’ал» из Муборак, уступивший на своём поле «Андиджон» со счётом 0:1 в 18-м туре Суперлиги Узбекистана, всё глубже закрепляется на последнем месте турнирной таблицы. После очередной неудачи главный тренер команды Сергей Лушан сделал на пресс-конференции громкое заявление, раскрыв детали тяжёлого финансового кризиса в клубе, отсутствия мотивации у опытных футболистов и вынужденного плана по обновлению состава на 80 процентов.

«Я устал постоянно поздравлять соперников»: горькое признание тренера

В послематчевых комментариях Сергей Лушан не стал скрывать нежелание опытных футболистов играть на поле и сложную ситуацию внутри клуба:

"Трудно что-то комментировать. Игра у нас не получилась. Выходят на поле, но ничего не могут сделать. Я сам устал постоянно поздравлять соперников. У опытных футболистов мотивация практически полностью исчезла. Этому есть только два объяснения: либо потенциал собранных футболистов находится на таком уровне, либо они за полгода без зарплаты, живя только на базе и тренируясь, уже забыли, как выглядят деньги. Сейчас у нас такая ситуация: кто-то хочет, но не может; кто-то может, но не хочет", — сказал Сергей Лушан.

Кризис в «Маш’ал» и подробности заявления тренера

Показатель Ситуация и анализ тренера Последний матч «Маш’ал» 0:1 «Андиджон» (поражение в Г‘узор) Место в турнирной таблице 16-е место (безоговорочный аутсайдер с 4 очками) Главная внутренняя проблема Невыплата зарплаты в течение 6 месяцев и отсутствие мотивации у опытных игроков План по составу Обновить состав на 80% и сделать ставку на воспитанников академии Главная цель Попытаться сохранить место в Суперлиге или построить новую команду для Про-лиги

Обновление состава на 80 процентов и ставка на молодых

Из-за тяжёлых условий в клубе тренерский штаб выбрал путь, при котором шанс получат только мотивированные молодые футболисты, готовые выкладываться на поле:

"Мы идём по пути обновления состава примерно на 80 процентов. Сегодня выпустили на поле очень молодых ребят, которые ещё фактически дети. Они показали себя достойно. В следующем матче вы увидите на поле ещё одного-двух новых молодых игроков, которых пока не видели. Будем бороться за сохранение места в Суперлиге, пока наши возможности не исчерпаны полностью. Если не справимся, сформируем новую команду к следующему сезону", — сказал главный тренер «Маш’ал».

Как вы считаете, сможет ли клуб «Маш’ал», который уже 6 месяцев не получает зарплату и делает ставку только на молодых игроков, сохранить место в Суперлиге?

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