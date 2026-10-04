Ситуация вокруг Криштиану Роналду, который покинул расположение сборной Португалии из-за острого конфликта с главным тренером Жорже Жезушем, вызвавшего большой резонанс по всему миру, неожиданно меняется.

Согласно сенсационным сведениям, распространяемым ведущим португальским спортивным журналистом Мигелем Перейрой, карьера 41-летнего легендарного игрока в национальной команде может быть еще не окончательно завершена. В следующем году он официально вернется в состав Португалии.

Мечта о 1000 голах и исторический прощальный праздник

Инсайдер отмечает, что прощание Роналду с национальной футболкой задумывается не как рядовой скандал или поспешный демарш, а в виде беспрецедентного для истории мирового футбола праздника:

«Он очень хочет забить свой последний гол в составе Португалии. Думаю, Криштиану изо всех сил постарается забить 1000-й гол в своей карьере ближе к концу сезона. Роналду полностью уверен, что легко сможет забивать по 15–20 голов за сезон в составе «Аль-Насра». Однако он хочет, чтобы его карьера в сборной, его история и он лично были удостоены большого, незабываемого праздника. Я считаю, что это историческое событие обязательно произойдет».

Отношения с Жезушем потеплели, федерация ждет возвращения

Для возвращения Криштиану меняется в положительную сторону не только желание самого футболиста, но и создавшаяся внутренняя атмосфера:

Примирение с тренером: Наблюдается восстановление контактов и потепление отношений между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем, у которых еще несколько дней назад был открытый конфликт.

Интересы ФПФ: Руководство Португальской футбольной федерации (ФПФ) полностью поддерживает возвращение Роналду в сборную. Ведь каждое появление легендарного капитана гарантирует беспрецедентный коммерческий и медийный ажиотаж для страны и федерации.

Мигель Перейра заключает, что звездный нападающий ближе к концу следующего года снова выйдет на поле, чтобы провести свой официальный последний прощальный матч в составе сборной Португалии.

Установив мировые рекорды с 234 матчами и 146 голами, поставить точку в истории Роналду именно так — при полных трибунах и под аплодисменты болельщиков — представляется наиболее достойным сценарием для обеих сторон.