1000-й гол и прощальный матч: Роналду может вернуться в сборную Португалии
Ситуация вокруг Криштиану Роналду, который покинул расположение сборной Португалии из-за острого конфликта с главным тренером Жорже Жезушем, вызвавшего большой резонанс по всему миру, неожиданно меняется.
Согласно сенсационным сведениям, распространяемым ведущим португальским спортивным журналистом Мигелем Перейрой, карьера 41-летнего легендарного игрока в национальной команде может быть еще не окончательно завершена. В следующем году он официально вернется в состав Португалии.
Мечта о 1000 голах и исторический прощальный праздник
Инсайдер отмечает, что прощание Роналду с национальной футболкой задумывается не как рядовой скандал или поспешный демарш, а в виде беспрецедентного для истории мирового футбола праздника:
«Он очень хочет забить свой последний гол в составе Португалии. Думаю, Криштиану изо всех сил постарается забить 1000-й гол в своей карьере ближе к концу сезона.
Роналду полностью уверен, что легко сможет забивать по 15–20 голов за сезон в составе «Аль-Насра». Однако он хочет, чтобы его карьера в сборной, его история и он лично были удостоены большого, незабываемого праздника. Я считаю, что это историческое событие обязательно произойдет».
Отношения с Жезушем потеплели, федерация ждет возвращения
Для возвращения Криштиану меняется в положительную сторону не только желание самого футболиста, но и создавшаяся внутренняя атмосфера:
Примирение с тренером: Наблюдается восстановление контактов и потепление отношений между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем, у которых еще несколько дней назад был открытый конфликт.
Интересы ФПФ: Руководство Португальской футбольной федерации (ФПФ) полностью поддерживает возвращение Роналду в сборную. Ведь каждое появление легендарного капитана гарантирует беспрецедентный коммерческий и медийный ажиотаж для страны и федерации.
Мигель Перейра заключает, что звездный нападающий ближе к концу следующего года снова выйдет на поле, чтобы провести свой официальный последний прощальный матч в составе сборной Португалии.
Установив мировые рекорды с 234 матчами и 146 голами, поставить точку в истории Роналду именно так — при полных трибунах и под аплодисменты болельщиков — представляется наиболее достойным сценарием для обеих сторон.
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