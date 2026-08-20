Бенефис Ксолдорксонов: «Андиджон» в гостях обыграл «Маш’ал»

В рамках 18-го тура Суперлиги Узбекистана «Андиджон» на выезде гостил у гёзузорской команды «Маш’ал». В напряжённом и бескомпромиссном матче «орлы» одержали важную победу со счётом 1:0 и завоевали ценные 3 очка. Какой эпизод решил исход встречи и как изменилось положение команд в турнирной таблице?

Победный гол и надёжность в обороне

Первый тайм прошёл в равной борьбе. В начале второго тайма «Андиджон» завершил свою атаку голом: на 53-й минуте По‘латксо‘джа Ксолдорксонов точно поразил ворота соперника, забив единственный мяч, принёсший команде победу. Организованная оборона андижанцев помешала хозяевам восстановить равновесие.

Суперлига: подробности матча 18-го тура

Показатель «Маш’ал» (Г‘узор) «Андиджон» (Андиджон) Итоговый счёт 0 1 Единственный гол — По‘латксо‘джа Ксолдорксонов (53') Количество очков 4 очка 24 очка Занимаемое место 16-я позиция (последнее место) 8-я позиция (поднялся выше)

Составы команд, вышедшие на поле

«Маш’ал»: Достонбек То‘кстабоев, Зафарбек Акрамов (Мухаммадбобир Мо‘йдинов, 46), Страхиня Бошняк, Комилджон Тоджидинов, Сардор Абдураимов, Иброхим Г‘аниксонов (Махмуд Джо‘рабоев, 12), Хумоюн Муртозаев (Тохирбек То‘кстасинов, 46), Ифеани Ифеани (Ахрорбек Рахимов, 54), Эргаш Исмаилов, Павел Буреев, Азизбек Чориев (Нормурод Ко‘чаров, 59).

«Андиджон»: Артём Потапов, Александре Андроникашвили, По‘латксо‘джа Ксолдорксонов (Бекзод Сулаймонов, 74), Имеда Ашортиа (Дониёр Абдуманнопов, 74), Хумоюнмирзо Иминов (Драган Черан, 46), Абдурахмон Комилов (Одилбек Абдумаджидов, 83), Неманя Чаласан, Дамир Темиров (Шохмалик Комилов, 80), Ислом То‘кстахо‘джаев, Махмудджон Махамадджонов, Рустам Турдимуродов.

После выездной победы в Г‘узор «Андиджон» довёл свой запас очков до 24 и поднялся на 8-ю позицию в турнирной таблице. «Маш’ал» с 4 очками остаётся на последнем — 16-м месте.

Как вы считаете, сможет ли «Андиджон» после этой важной победы побороться за место в первой пятёрке Суперлиги?

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