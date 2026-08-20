Ксавер Мендес был удивлён тем, что Майкл Моралес сбросил 23 кг...

·24·Спорт
Ксавер Мендес был удивлён тем, что Майкл Моралес сбросил 23 кг...

Главный тренер чемпиона UFC Ислам Максачев Ксавер Мендес оценил стремительный сброс более 20 килограммов непобеждённым эквадорским бойцом Майкл Моралес. Решение Моралес сбросить вес, чтобы стать официальным запасным бойцом на титульный поединок между Максачев и Ен Мачадо Герри, удивило тренера и одновременно выявило слабые стороны спортсмена.

«Сброс 23 килограммов — враг выносливости»: анализ Мендес

Известный тренер отметил, что естественный вес Моралес соответствует полутяжёлой весовой категории (93 кг), и объяснил, почему такой резкий сброс веса может дорого обойтись в 5-раундовых титульных поединках:

"Он весил 100 кг? (смеётся) Ничего себе! 23 килограмма! Боже, какой же он огромный парень! Это очень большой вес. На самом деле ему следует выступать в весовой категории до 93 килограммов.

К сожалению, если при такой мышечной массе сбросить столько веса, по мере прохождения раундов ваши силы будут угасать. Если он не сможет нокаутировать соперника до третьего раунда, то четвёртый и пятый раунды будут для него очень тяжёлыми из-за избыточной мышечной массы и изнурительного процесса сгонки веса", — сказал Ксавер Мендес.

Майкл Моралес и показатели сгонки веса

Показатель

Состояние бойца и оценка Мендес

Боец

Майкл Моралес (Эквадор, непобеждённый боец)

Естественный вес

Около 100 кг (соответствует категории до 93 кг)

Сброшенный вес

23 кг (резкий сброс более 20 килограммов)

Вес для соревнований

Лимит полусредней весовой категории (77,1 кг)

Цель

Стать запасным бойцом на титульный поединок Максачев – Герри

Основной риск

Резкое падение кардио и сил в 4-м и 5-м раундах

Фактор кардио в титульных поединках

По мнению Ксавер Мендес, такой значительный сброс веса может дать взрывную мощь в коротких 3-раундовых боях, однако в 25-минутных титульных поединках из-за обезвоживания организма и мышечной усталости он оставляет спортсмена уязвимым.

Как вы считаете, если Майкл Моралес выйдет на 5-раундовый титульный поединок с Максачев, сможет ли он сохранить кардио и выносливость или опасения Мендес близки к реальности?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно делитесь этим важным анализом с поклонниками ММА!

Ислам МахачевХавьер МендесМайкл МоралесИэн Мачадо ГарриUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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