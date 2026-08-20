Хамза Абделькарим в атаке Барселоны: доверие или испытание?

Год назад молодой египетский нападающий Хамза Абделькарим оставался в запасе каирского «Аль-Ахли», а сегодня его называют одним из главных кандидатов на решение проблемы центрального нападающего в «Барселоне». Как освещают иКсБТ.ком и другие международные спортивные источники, путь футболиста за несколько месяцев поразил не только болельщиков, но и специалистов. Этот стремительный рывок из Каира в Европу имеет большое значение как для игрока, так и для каталонского клуба. Об этом сообщает .

Чтобы правильно понять нынешний статус Хамзы Абделькарима, необходимо вспомнить, в каком положении он находился год назад. В составе «Аль-Ахли» он не был игроком основы, а его статистика не давала оснований для перехода в такой гранд, как «Барселона». Он преимущественно выходил на поле в менее значимых турнирах, поэтому его переезд в Европу рассматривался не как приобретение готового футболиста, а как рискованная инвестиция в сырой талант и потенциал.

Сборная Египта и опыт чемпионата мира

В период столь резкого поворота главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан предоставил молодому нападающему огромную возможность, включив его в заявку на чемпионат мира. Вызов малоопытного футболиста на столь престижный турнир стал для многих неожиданностью. На протяжении турнира он провёл в общей сложности 56 минут и не отметился голами или результативными передачами, однако этот опыт стал бесценной школой для его будущего.

В 18 лет играть бок о бок с такими звёздами, как Мохаммед Салах и Омар Мармуш, и ощущать давление мирового уровня помогло Хамзе повзрослеть психологически. Особенно важным стимулом стало участие в турнире, где сборная Египта впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира — в 1/8 финала.

Яркий старт в составе «Барселоны»

После переезда в Каталонию Хамза Абделькарим сразу начал себя проявлять. В рамках Кубка Жоана Гампера футболист забил в ворота своего бывшего клуба «Аль-Ахли», а предсезонную подготовку завершил лучшим бомбардиром «Барселоны». Это укрепило доверие к нему со стороны руководства клуба и тренерского штаба.

Тем не менее перед специалистами закономерно встаёт вопрос: способен ли Хамза полностью выдержать тяжёлую нагрузку в линии атаки такого гиганта, как «Барселона», или же команде лучше приобрести более опытного нападающего? Если в клуб придёт другой звёздный форвард, поставит ли это будущее египетского таланта под угрозу или, наоборот, защитит его от чрезмерного давления и создаст условия для постепенного развития?

В настоящее время руководство «Барселоны» и тренерский штаб обсуждают именно этот тонкий вопрос. Для Хамзы Абделькарима каждая минута и каждая тренировка превратились в борьбу за сохранение места в основном составе. Его будущее будет зависеть от официальных матчей ближайших месяцев и тактических решений тренера.