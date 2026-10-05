Драка пенальти в Токио: Япония завоевала кубок
Международный товарищеский турнир, прошедший в Токио в рамках дней ФИФА, завершился по неожиданному сценарию. Если в полуфиналах победители определялись в серии пенальти, то и в матче за 3-е место в основное время победитель выявлен не был.
А в финале Япония обыграла Новую Зеландию со счетом 2:1 и завоевала главный трофей турнира в Токио.
Япония оказалась сильнее Новой Зеландии в финале
В решающем матче турнира с участием 4 команд на поле сошлись Япония и Новая Зеландия.
На 28-й минуте матча Япония открыла счет. Уэда вывел свою команду вперед.
Однако Новая Зеландия быстро отыгралась. На 32-й минуте Олд забил гол и сравнял счет.
На перерыв команды ушли при счете 1:1.
Во втором тайме японцы снова вышли вперед. На 71-й минуте Доан поразил ворота соперника, обеспечив Японии преимущество 2:1.
В оставшиеся минуты Новая Зеландия не смогла сравнять счет.
Таким образом, Япония одержала победу в финале и стала чемпионом турнира.
В полуфиналах победители также определялись по пенальти
Особенностью соревнований в Токио стало то, что и команды, пробившиеся в финал, не смогли выявить победителя в основное время.
В одном из полуфиналов Япония боролась с Эквадором, и победитель определялся в серии пенальти.
Во втором полуфинале Новая Зеландия вышла на поле против Панамы. Этот матч также не выявил победителя в основное время, и судьбу команд снова решали пенальти.
В результате Япония и Новая Зеландия вышли в финал.
Эквадор и Панама также дошли до пенальти
В матче за 3-е место силы мерились Эквадор и Панама.
Первой в матче счет открыла Панама. На 38-й минуте Вергара вывел свою команду вперед.
Эквадор ответил голом во втором тайме. На 58-й минуте Ангуло сделал счет 1:1.
В оставшееся время голов забито не было, и победителю матча пришлось определяться в серии пенальти.
Здесь точнее действовали футболисты Панамы — победив в серии со счетом 7:6, они заняли третье место на турнире.
Результаты турнира в Токио
Кубок Кирин. Токио
Финал
Япония — Новая Зеландия — 2:1
Голы: Уэда, 28; Доан, 71 — Олд, 32.
Матч за 3-е место
Эквадор — Панама — 1:1
Голы: Ангуло, 58 — Вергара, 38.
Серия пенальти — 6:7.
Самая интересная цифра турнира — пенальти
Соревнования в Токио в очередной раз показали, насколько большую роль играют мелкие детали в футболе.
В обоих полуфиналах победитель определялся по пенальти. И в матче за 3-е место команды не смогли превзойти друг друга за 90 минут.
Лишь в финале Япония не стала повторять этот сценарий. Хозяева обыграли Новую Зеландию со счетом 2:1 и завладели главным трофеем турнира, прошедшего в дни ФИФА в Токио.
Таким образом, если для Японии состязания завершились чемпионством, то Панама благодаря второй победе в серии пенальти заняла третье место.
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