Драка пенальти в Токио: Япония завоевала кубок

Международный товарищеский турнир, прошедший в Токио в рамках дней ФИФА, завершился по неожиданному сценарию. Если в полуфиналах победители определялись в серии пенальти, то и в матче за 3-е место в основное время победитель выявлен не был.

А в финале Япония обыграла Новую Зеландию со счетом 2:1 и завоевала главный трофей турнира в Токио.

Япония оказалась сильнее Новой Зеландии в финале

В решающем матче турнира с участием 4 команд на поле сошлись Япония и Новая Зеландия.

На 28-й минуте матча Япония открыла счет. Уэда вывел свою команду вперед.

Однако Новая Зеландия быстро отыгралась. На 32-й минуте Олд забил гол и сравнял счет.

На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Во втором тайме японцы снова вышли вперед. На 71-й минуте Доан поразил ворота соперника, обеспечив Японии преимущество 2:1.

В оставшиеся минуты Новая Зеландия не смогла сравнять счет.

Таким образом, Япония одержала победу в финале и стала чемпионом турнира.

В полуфиналах победители также определялись по пенальти

Особенностью соревнований в Токио стало то, что и команды, пробившиеся в финал, не смогли выявить победителя в основное время.

В одном из полуфиналов Япония боролась с Эквадором, и победитель определялся в серии пенальти.

Во втором полуфинале Новая Зеландия вышла на поле против Панамы. Этот матч также не выявил победителя в основное время, и судьбу команд снова решали пенальти.

В результате Япония и Новая Зеландия вышли в финал.

Эквадор и Панама также дошли до пенальти

В матче за 3-е место силы мерились Эквадор и Панама.

Первой в матче счет открыла Панама. На 38-й минуте Вергара вывел свою команду вперед.

Эквадор ответил голом во втором тайме. На 58-й минуте Ангуло сделал счет 1:1.

В оставшееся время голов забито не было, и победителю матча пришлось определяться в серии пенальти.

Здесь точнее действовали футболисты Панамы — победив в серии со счетом 7:6, они заняли третье место на турнире.

Результаты турнира в Токио

Кубок Кирин. Токио

Финал

Япония — Новая Зеландия — 2:1

Голы: Уэда, 28; Доан, 71 — Олд, 32.

Матч за 3-е место

Эквадор — Панама — 1:1

Голы: Ангуло, 58 — Вергара, 38.

Серия пенальти — 6:7.

Самая интересная цифра турнира — пенальти

Соревнования в Токио в очередной раз показали, насколько большую роль играют мелкие детали в футболе.

В обоих полуфиналах победитель определялся по пенальти. И в матче за 3-е место команды не смогли превзойти друг друга за 90 минут.

Лишь в финале Япония не стала повторять этот сценарий. Хозяева обыграли Новую Зеландию со счетом 2:1 и завладели главным трофеем турнира, прошедшего в дни ФИФА в Токио.

Таким образом, если для Японии состязания завершились чемпионством, то Панама благодаря второй победе в серии пенальти заняла третье место.