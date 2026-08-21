Выдающиеся защитники: Гарри Кейн рассказал о самых сильных соперниках в своей карьере

·0·Спорт
Выдающиеся защитники: Гарри Кейн рассказал о самых сильных соперниках в своей карьере

Бомбардир мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о сильнейших защитниках мира и самых сложных соперниках, с которыми ему доводилось сталкиваться. В интервью авторитетному изданию FourFourTwo опытный нападающий особо отметил высокий класс представителей обороны французского клуба «ПСЖ» — Маркиньоса и Вильяна Пачо.

«На поле шла настоящая битва»: заявление Кейна

Гарри Кейн подчеркнул, что встречи с сильными соперниками делают его игру ещё лучше, и вспомнил бескомпромиссные противостояния с парижанами:

"Мне всегда нравится играть против лучших, потому что такие противостояния помогают мне полностью раскрыть свой потенциал. В матчах против «ПСЖ» нас ждало очень тяжёлое противостояние — Маркиньос и Пачо считаются двумя выдающимися защитниками. На поле шла настоящая битва: в некоторых эпизодах они брали верх, а в некоторых победителем выходил я.

Большие успехи «ПСЖ» за последние два года не случайны — эти защитники сыграли в них большую роль. Возможно, именно они сейчас выделяются на фоне остальных. Конечно, во многих топ-клубах есть сильные защитники, и мне нравятся такие вызовы", — сказал Гарри Кейн.

Сравнение Гарри Кейна и обороны «ПСЖ»: ключевые аспекты

Направление

Содержание заявления и подробности

Футболист

Гарри Кейн (нападающий «Баварии» и сборной Англии)

Отмеченные защитники

Маркиньос (Бразилия) и Вильян Пачо (Эквадор) — «ПСЖ»

Суть противостояния

Бескомпромиссные единоборства на поле и высокое физическое давление

Успехи «ПСЖ»

Решающая роль обороны в чемпионских успехах последних двух сезонов

Противостояние в прошлом сезоне

Полуфинал Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Бавария» (общий счёт: 6:5)

Памятное противостояние в Лиге чемпионов

Напомним, в прошлом сезоне «ПСЖ» встретился с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА, одержал драматичную победу с общим счётом 6:5 по итогам двух матчей, а затем завоевал главный трофей турнира. Кейн особо отметил противостояние с защитниками в том напряжённом противостоянии.

Как вы считаете, кто является сильнейшим защитником в современном мировом футболе, способным полностью нейтрализовать такого высококлассного бомбардира, как Гарри Кейн?

Оставляйте свои мнения в комментариях и сразу делитесь этим интересным интервью с любителями футбола!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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