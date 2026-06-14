«Бавария» хочет продлить контракт с Майклом Олисе

·25·Спорт
«Бавария» хочет продлить контракт с Майклом Олисе

Мюнхенская «Бавария» намерена положить конец слухам о будущем вингера команды Майкла Олисе. В последние недели появлялись сообщения об интересе к футболисту со стороны ряда крупных европейских клубов, в частности «ПСЖ».

Ссылаясь на издание Л'Éкуипе, портал Бавария & Германй сообщает, что «Бавария» планирует подписать новый контракт с 24-летним футболистом. Мюнхенский клуб намерен продлить сотрудничество с Олисе до 2031 года.

Ожидается, что в рамках нового соглашения зарплата игрока будет значительно увеличена. Согласно источнику, годовой доход Олисе может вырасти почти вдвое. Если стороны достигнут договоренности, французский вингер станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Баварии».

На данный момент действующий контракт Майкла Олисе рассчитан до 2029 года. По данным СМИ, в настоящее время футболист получает около 16–17 миллионов евро в год.

Сезон 2025/26 сложился для Олисе очень успешно. Он принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу. Эти показатели сделали его одним из ключевых игроков атакующей линии «Баварии».

Портал Трансфермаркт оценивает трансферную стоимость Майкла Олисе в 150 миллионов евро. Это свидетельствует о том, что авторитет футболиста на европейском трансферном рынке продолжает расти.

Руководство «Баварии» видит в Олисе одну из главных звезд команды в будущем. По этой причине клуб намерен удержать его и строить вокруг него новый проект. Хотя переговоры еще не вышли на финальную стадию, мюнхенцы не намерены отпускать футболиста.

Бавария МюнхенМайкл ОлизеПСЖL'ÉquipeГермания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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