С 19-го места на вершину пьедестала: 20-летний Антонелли сотворил чудо в Монце

На легендарном и скоростном автодроме «Монца» в итальянском городе Монца завершился тринадцатый этап чемпионата мира по Формуле-1 — Гран-при Италии, который подарил зрителям настоящую историческую сенсацию и множество драматичных моментов. Стартовавший практически с самого конца, с 19-й позиции, 20-летний перспективный пилот команды «Mercedes» Андреа Кими Антонелли обошел всех соперников один за другим и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Эта победа стала не только поворотным моментом в карьере молодого гонщика, но и долгожданным историческим событием для всего итальянского автоспорта за последние 60 лет.

С 19-го места на пьедестал: итальянская сенсация, которую ждали 60 лет

Гонка запомнилась невероятным камбэком, который надолго останется в памяти болельщиков и специалистов:

Невероятный рывок: Стартовав с 19-го места из-за неудачной квалификации, Кими Антонелли вырвался в лидеры благодаря агрессивному темпу, безупречной тактике и хладнокровным обгонам;

60-летний исторический рекорд: 20-летний Антонелли золотыми буквами вписал свое имя в летопись автоспорта, став первым за последние 60 лет местным гонщиком, поднявшимся на высшую ступень пьедестала на домашнем Гран-при Италии;

Овации трибун: Тысячи зрителей в Монце встретили эту победу молодого героя со слезами на глазах и ликованием.

Дубль «Mercedes» и формирование первой тройки

Команда «Серебряные стрелы» продемонстрировала абсолютное доминирование на трассе в Монце:

Джордж Расселл на второй позиции: Второй пилот «Mercedes» Джордж Расселл пересек финишную черту вторым, обеспечив немецкой команде «золотой дубль»;

Ферстаппен в тройке сильнейших: Главный лидер «Red Булл» Макс Ферстаппен в упорной борьбе занял 3-е место и поднялся на подиум;

Позади «McLaren» и Хэмилтон: Первую пятерку замкнул дуэт «McLaren» — Ландо Норрис (4-е место) и Оскар Пиастри (5-е место). А Льюис Хэмилтон из «Ferrari» довольствовался 6-м местом.

Драмы в Монце: авария Шарля Леклера и звезды, оставшиеся без финиша

Скоростные повороты и опасные столкновения вывели из борьбы некоторых лидеров:

Ранний сход Леклера: В конце второго круга гонки пилот «Ferrari» Шарль Леклер на большой скорости разбил свой болид и из-за аварии не смог продолжить борьбу на глазах у собственных болельщиков;

Полный провал «Aston Martin»: Опытный Фернандо Алонсо и его напарник по команде Лэнс Стролл также пополнили ряды тех, кто не смог добраться до финиша из-за технических проблем.

Итоговые результаты Гран-при Италии (Монца, 13-й этап):

Распределение сил в гонке оказалось следующим:

1. Андреа Кими Антонелли («Mercedes»)

2. Джордж Расселл («Mercedes»)

3. Макс Ферстаппен («Red Булл»)

4. Ландо Норрис («McLaren»)

5. Оскар Пиастри («McLaren»)

6. Льюис Хэмилтон («Ferrari»)

7. Пьер Гасли («Алпине»)

8. Арвид Линдблад («Ракинг Буллс»)

9. Франко Колапинто («Алпине»)

10. Юки Цунода («Ракинг Буллс»)

Места после первой десятки: Габриэль Бортолето («Audi» — 11), Нико Хюлькенберг («Audi» — 12), Карлос Сайнс («Виллиамс» — 13), Лиам Лоусон («Red Булл» — 14), Оливер Берман («Хаас» — 15), Эстебан Окон («Хаас» — 16), Александр Албон («Виллиамс» — 17), Серхио Перес («Cadillac» — 18), Валттери Боттас («Cadillac» — 19).

Сошедшие с дистанции: Шарль Леклер («Ferrari»), Фернандо Алонсо («Aston Martin»), Лэнс Стролл («Aston Martin»).

Как вы думаете, является ли триумф 20-летнего Кими Антонелли, стартовавшего с 19-го места, свидетельством начала новой великой эры в Формуле-1, или это просто счастливая случайность? Что, по вашему мнению, стало причиной столь серьезной ошибки «Ferrari» и Леклера на домашней трассе? Оставляйте свои мысли в комментариях!