С 19-го места на вершину пьедестала: 20-летний Антонелли сотворил чудо в Монце

·1·Спорт
С 19-го места на вершину пьедестала: 20-летний Антонелли сотворил чудо в Монце

На легендарном и скоростном автодроме «Монца» в итальянском городе Монца завершился тринадцатый этап чемпионата мира по Формуле-1 — Гран-при Италии, который подарил зрителям настоящую историческую сенсацию и множество драматичных моментов. Стартовавший практически с самого конца, с 19-й позиции, 20-летний перспективный пилот команды «Mercedes» Андреа Кими Антонелли обошел всех соперников один за другим и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Эта победа стала не только поворотным моментом в карьере молодого гонщика, но и долгожданным историческим событием для всего итальянского автоспорта за последние 60 лет.

С 19-го места на пьедестал: итальянская сенсация, которую ждали 60 лет

Гонка запомнилась невероятным камбэком, который надолго останется в памяти болельщиков и специалистов:

  • Невероятный рывок: Стартовав с 19-го места из-за неудачной квалификации, Кими Антонелли вырвался в лидеры благодаря агрессивному темпу, безупречной тактике и хладнокровным обгонам;

  • 60-летний исторический рекорд: 20-летний Антонелли золотыми буквами вписал свое имя в летопись автоспорта, став первым за последние 60 лет местным гонщиком, поднявшимся на высшую ступень пьедестала на домашнем Гран-при Италии;

  • Овации трибун: Тысячи зрителей в Монце встретили эту победу молодого героя со слезами на глазах и ликованием.

Дубль «Mercedes» и формирование первой тройки

Команда «Серебряные стрелы» продемонстрировала абсолютное доминирование на трассе в Монце:

  • Джордж Расселл на второй позиции: Второй пилот «Mercedes» Джордж Расселл пересек финишную черту вторым, обеспечив немецкой команде «золотой дубль»;

  • Ферстаппен в тройке сильнейших: Главный лидер «Red Булл» Макс Ферстаппен в упорной борьбе занял 3-е место и поднялся на подиум;

  • Позади «McLaren» и Хэмилтон: Первую пятерку замкнул дуэт «McLaren» — Ландо Норрис (4-е место) и Оскар Пиастри (5-е место). А Льюис Хэмилтон из «Ferrari» довольствовался 6-м местом.

Драмы в Монце: авария Шарля Леклера и звезды, оставшиеся без финиша

Скоростные повороты и опасные столкновения вывели из борьбы некоторых лидеров:

  • Ранний сход Леклера: В конце второго круга гонки пилот «Ferrari» Шарль Леклер на большой скорости разбил свой болид и из-за аварии не смог продолжить борьбу на глазах у собственных болельщиков;

  • Полный провал «Aston Martin»: Опытный Фернандо Алонсо и его напарник по команде Лэнс Стролл также пополнили ряды тех, кто не смог добраться до финиша из-за технических проблем.

Итоговые результаты Гран-при Италии (Монца, 13-й этап):

Распределение сил в гонке оказалось следующим:

  • 1. Андреа Кими Антонелли («Mercedes»)

  • 2. Джордж Расселл («Mercedes»)

  • 3. Макс Ферстаппен («Red Булл»)

  • 4. Ландо Норрис («McLaren»)

  • 5. Оскар Пиастри («McLaren»)

  • 6. Льюис Хэмилтон («Ferrari»)

  • 7. Пьер Гасли («Алпине»)

  • 8. Арвид Линдблад («Ракинг Буллс»)

  • 9. Франко Колапинто («Алпине»)

  • 10. Юки Цунода («Ракинг Буллс»)

  • Места после первой десятки: Габриэль Бортолето («Audi» — 11), Нико Хюлькенберг («Audi» — 12), Карлос Сайнс («Виллиамс» — 13), Лиам Лоусон («Red Булл» — 14), Оливер Берман («Хаас» — 15), Эстебан Окон («Хаас» — 16), Александр Албон («Виллиамс» — 17), Серхио Перес («Cadillac» — 18), Валттери Боттас («Cadillac» — 19).

  • Сошедшие с дистанции: Шарль Леклер («Ferrari»), Фернандо Алонсо («Aston Martin»), Лэнс Стролл («Aston Martin»).

Как вы думаете, является ли триумф 20-летнего Кими Антонелли, стартовавшего с 19-го места, свидетельством начала новой великой эры в Формуле-1, или это просто счастливая случайность? Что, по вашему мнению, стало причиной столь серьезной ошибки «Ferrari» и Леклера на домашней трассе? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мераб Двалишвили назвал имя самого трудного соперника в своей карьере...Мераб Двалишвили назвал имя самого трудного соперника в своей карьере...Сегодня, 20:25«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном РузибоевымСегодня, 20:17«Красивая игра не нужна, важна только победа!»: Моуринью сделал резкое заявление перед матчем с «Интером»«Красивая игра не нужна, важна только победа!»: Моуринью сделал резкое заявление перед матчем с «Интером»Сегодня, 19:45Гарри Кейн удивлен тем, что побил рекорд Криштиану РоналдуГарри Кейн удивлен тем, что побил рекорд Криштиану РоналдуСегодня, 18:56Килиан Мбаппе: пришло время бороться за «Золотой мяч»Килиан Мбаппе: пришло время бороться за «Золотой мяч»Сегодня, 18:17Жозе Моуринью подверг резкой критике решения VAR в матче с «Реал Бетисом»Жозе Моуринью подверг резкой критике решения VAR в матче с «Реал Бетисом»Сегодня, 18:13
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове