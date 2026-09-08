Объявлен официальный состав «Манчестер Сити» на матч против «Порту»

В первом туре нового сезона Лиги чемпионов УЕФА английский «Манчестер Сити» на выезде сыграет с португальским «Порту». Этот поединок на полях Португалии начнется в 23:59 по ночному времени. Было объявлено официальное решение по поводу судьбы нашего защитника Абдукодира Ҳусанова, находящегося в центре внимания всех узбекских любителей футбола — наш соотечественник начнет встречу со скамейки запасных. Итак, каких звезд решил выпустить на поле главный тренер и как выглядит тактическая схема команды? А в конце статьи мы сообщим главную интригу — полный стартовый состав «горожан» по всем линиям и все подробности времени начала матча.

Первый шаг в Лиге чемпионов и суровое испытание в Португалии

«Манчестер Сити» начинает свой континентальный поход с серьезного противостояния:

Новый старт в еврокубках: «Горожане» нацелены начать турнир с победы в обновленном составе;

Сопротивление и давление: «Порту» считается опасным соперником, способным оказать яростное сопротивление любому клубу-гиганту на своем поле;

Время матча: Этот центральный поединок, который не даст спать любителям европейского футбола, начнется в 23:59 по ташкентскому времени.

«Каждый гостевой матч в Лиге чемпионов требует сложной тактической борьбы. Важно захватить инициативу на чужом поле с первых же минут», — отмечают в аналитических кругах.

Нахождение Ҳусанова в запасе и конкуренция в составе

Положение узбекского легионера и решение тренеров широко обсуждаются среди болельщиков:

Начало со скамейки запасных: Абдуқодир Ҳусанов, активно выступавший в ряде предыдущих матчей, вошел в заявку на эту игру и по решению тренера начнет встречу в запасе;

Шанс по ходу матча: Исходя из накала встречи и потребностей в линии защиты, вероятность выхода Ҳусанова на поле во втором тайме оценивается как очень высокая;

Жесткая конкуренция: В центре обороны и на флангах собраны футболисты высочайшего уровня, поэтому в команде продолжается сильная внутренняя борьба.

Главное решение и официальный стартовый состав «Манчестер Сити»

Самый важный вопрос, интересующий многих любителей футбола — какие футболисты начнут сегодняшнюю встречу в составе «горожан» с первых минут. Главное решение и вывод заключаются в том, что официальная стартовая одиннадцатка, объявленная главным тренером, выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

Линия защиты: Матеуш Нунес, Марк Гехи, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол;

Полузащитники: Айюб Буадди, Энсо Фернандес, Раян Шерки;

Нападающие: Антуан Семеньо, Фил Фоден, Эрлинг Холанд.

Таким образом, команда выйдет на поле в Лиссабоне в 23:59, сделав ставку на Холанда в центре нападения, а Абдуқодир Ҳусанов будет ждать своего шанса на скамейке запасных.

Как вы думаете, будет ли Абдуқодир Ҳусанов выпущен на поле по ходу матча и сможет ли «Манчестер Сити» одержать уверенную победу над «Порту» на выезде? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной футбольной новостью со всеми болельщиками!