«Он забьет 1000 голов!»: Каррагер сделал сенсационное заявление после вчерашнего матча Холанда

Уже в 1-м туре общего этапа нового сезона Лиги чемпионов УЕФА норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продемонстрировал очередной яркий перформанс. «Горожане», гостившие у «Порту», добились важной победы со счетом 2:0, забив два безответных мяча в ворота соперника — оба гола на свой счет записал именно Холанд. После этой фантастической игры бывший легендарный защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне известный эксперт Джейми Каррагер выступил в эфире КБС Спортс с резким и смелым заявлением, взбудоражившим футбольный мир. Как Каррагер оценил феномен Холанда, почему каждый его дубль становится привычным делом и каким видит будущее норвежского форварда бывший защитник? В конце статьи мы расскажем обо всех деталях главной интриги — статусе величайшего бомбардира в истории и беспрецедентном рубеже в 1000 голов.

Очередной дубль на выезде у «Порту»: для Холанда норма, для остальных — чудо

Матч в Лиге чемпионов в очередной раз доказал непревзойденность норвежского голеадора:

Уверенная победа на выезде: «Манчестер Сити» добился победы со счетом 2:0 в сложном матче против португальского гранда на стадионе «Драгау»;

Дубль от Холанда: Эрлинг Холанд, полностью взявший исход встречи под свой контроль, дважды поразил ворота соперника и принес своей команде первые 3 очка на общем этапе;

Чрезвычайная стабильность: Как отметил Каррагер, если бы любой другой нападающий оформил дубль в выездном матче ЛЧ, это праздновалось бы как величайший подвиг, однако подобные успехи Эрлинга воспринимаются общественностью как нечто само собой разумеющееся.

«Я никогда не видел ничего подобного в плане статистики и эффективности. Самое интересное, что это повторяется в каждом матче; для него стало нормой делать это снова и снова, каждый раз», — признался Джейми Каррагер.

Лучший на все времена: Нападающий, переписывающий историю

В своем выступлении в студии КБС Спортс английский эксперт подчеркнул, что Холанд стирает границы современного футбола:

Беспрецедентные результаты: Голевые серии Холанда в каждом матче открывают абсолютно новую страницу в истории мирового футбола;

Не оставляя шансов соперникам: Норвежский форвард стал настоящим кошмаром для любой линии обороны не только в Английской Премьер-лиге, но и в самом престижном турнире континента — Лиге чемпионов;

Уход от давления: Столь грандиозный темп забивания голов ставит его выше всех легендарных бомбардиров прошлого и настоящего.

Прогноз Каррагера на 1000 голов

Самый важный вопрос, который волнует многих футбольных фанатов и международных аналитиков, заключается в том, до какого возраста Эрлинг Холанд сможет удерживать этот темп и какой вершиной завершится его карьера. Самый главный вывод заключается в том, что, по мнению Джейми Каррагера, сегодня не существует никаких преград, способных остановить Холанда, и по окончании карьеры он может стать первым футболистом, способным забить 1000 голов в официальных матчах. Каррагер открыто заявил, что перед норвежским нападающим лежит лишь один сценарий: он непременно забьет больше мячей, чем все великие игроки до него (такие как Пеле, Криштиану Роналду, Лионель Месси), и будет признан величайшим центральным форвардом всех времен в истории.

А как считаете вы, сможет ли Эрлинг Холанд действительно забить 1000 голов за карьеру и побить рекорд Криштиану Роналду и Месси или травмы и усталость снизят этот темп? Является ли «Манчестер Сити» главным претендентом на завоевание главного трофея Лиги чемпионов в этом сезоне? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим резонансным экспертным анализом мирового футбола с близкими и футбольными фанатами!