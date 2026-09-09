ЛГ опровергла слежку через свои телевизоры Смарт ТВ

·38·Технологии
ЛГ опровергла слежку через свои телевизоры Смарт ТВ

Южнокорейский технологический гигант ЛГ официально отреагировал на обвинения в скрытой слежке за пользователями и записи их разговоров через телевизоры Смарт ТВ. Как сообщает издание Том’с Хардваре, данное заявление было сделано после масштабного журналистского расследования, проведенного Гамерс Нексус, которое вызвало серьезные дискуссии о цифровой безопасности и конфиденциальности личных данных. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Стоит отметить, что в ранее опубликованном расследовании утверждалось, что более 216 миллионов телевизоров ЛГ по всему миру способны записывать голос пользователей даже в выключенном состоянии. Также распространялись сообщения о том, что голосовые команды сохраняются в незашифрованном виде, а данные о других устройствах в домашней сети собираются без ведома владельцев. Эта ситуация вызвала у миллионов потребителей закономерные вопросы относительно безопасности их устройств.

Официальная позиция ЛГ

Представители компании категорически отвергли эти обвинения, заявив, что телевизоры не осуществляют никакой постоянной скрытой записи. Согласно заявлению ЛГ, процесс передачи голосовых данных начинается только в двух случаях: при нажатии специальной кнопки голосового помощника на пульте или при четком произнесении ключевой фразы «Хи ЛГ».

Также производитель пояснил, что функция голосовой активации по умолчанию отключена, и пользователь может включить ее только добровольно. Процесс распознавания ключевого слова выполняется непосредственно на самом телевизоре. Это означает, что устройство не записывает все окружающие разговоры и не отправляет их на внешние серверы.

Домашняя сеть и рекламная политика

Комментируя утверждения об обнаружении других гаджетов в локальной сети устройствами Смарт ТВ, ЛГ назвала это стандартной функцией современных телевизоров. Однако в вопросе анализа изображений с устройств, подключенных через HDMI, компания напомнила всем пользователям о соответствующих условиях использования.

По данным компании, анализ изображений с устройств, подключенных через HDMI, осуществляется только в том случае, если пользователь дал согласие на персонализированную рекламу и рекомендации. При этом одно из самых серьезных обвинений, распространенных в сети — хранение голосовых команд на серверах в незашифрованном виде — осталось без комментариев в официальном заявлении компании.

LGSmart TVБезопасностьТехнологииГолосовой помощник
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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