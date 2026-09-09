Новая эпоха в Аргентине: кому досталась капитанская повязка после Месси?

Одна из ярчайших страниц в истории мирового футбола подошла к концу: многолетний капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси завершил свою карьеру на международной арене. После окончания великой эпохи в стане «альбиселесте» остро стоял вопрос о том, кто же станет главным вожаком в раздевалке и на поле чемпионов мира. Как сообщает одно из самых авторитетных спортивных изданий Аргентины ТйК Спортс, главный тренер Лионель Скалони принял окончательное решение по поводу нового капитана национальной команды. Капитанская повязка доверена центральному защитнику команды Кристиану Ромеро. Ну а почему Скалони выбрал именно Ромеро, а не опытного Эмилиано Мартинеса, как шла подготовка к этому решению и сможет ли 28-летний футболист повести команду за собой? В конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности главной интриги — статистику капитанства Ромеро и долгосрочные планы главного тренера.

Уход легенд и резкий поворот в выборе капитана

В сборной Аргентины кардинально обновляется ряды лидеров:

Завершение эпохи двух великих звезд: Не только 39-летний Лионель Месси, но и второй капитан команды, опытный Николас Отаменди, официально завершивший международную карьеру после чемпионата мира, больше не смогут носить капитанскую повязку;

Конкуренция среди кандидатов: Многие ожидали, что повязку получит 34-летний знаменитый голкипер сборной Эмилиано Мартинес или левый защитник-ровесник Николас Тальяфико;

Молодой выбор Скалони: Тем не менее, главный тренер Лионель Скалони предпочел назначить главным лидером команды 28-летнего мощного и боевитого центрального защитника Кристиана Ромеро в качестве нового лица сборной.

«Доверие капитанской повязки Кристиану Ромеро — это не просто случайный выбор, а план Лионелья Скалони по перестройке национальной команды вокруг нового лидера, который будет вести ее за собой долгие годы», — передает ТйК Спортс.

Заблаговременно продуманный план: от третьего капитана к первому номеру

Это назначение не было спонтанным, оно стало результатом процесса, который готовился на протяжении нескольких лет:

Решение до чемпионата мира: Подготовка Ромеро к роли капитана началась задолго до мундиаля, когда он был назначен официальным третьим капитаном после Месси и Отаменди;

Естественная преемственность: После того как первые два основных капитана завершили международную карьеру, по иерархии повязка перешла напрямую к Кристиану Ромеро;

Международный опыт: Ромеро провел в составе сборной Аргентины в общей сложности 58 официальных матчей и уже успел стать главной опорой команды.

Показатели нового капитана на поле

Самый важный вопрос, который интересует многих футбольных болельщиков и аналитиков, — примерял ли Кристиан Ромеро капитанскую ответственность в сборной ранее и сможет ли он заменить Месси? Главный вывод заключается в том, что Ромеро — далеко не новичок в этой роли. Из 58 проведенных матчей в составе национальной сборной Аргентины в 3 встречах он выходил на поле именно с капитанской повязкой, и все эти матчи прошли под непосредственным руководством Лионелья Скалони. Главный тренер официально утвердил Кристиана Ромеро лицом и главным капитаном национальной команды на предстоящих крупных турнирах, учитывая его хладнокровие на поле, агрессивный стиль борьбы и авторитет в раздевалке.

А как считаете вы, сможет ли Кристиан Ромеро достойно воодушевить сборную Аргентины после Лионелья Месси или капитанскую повязку следовало отдать Эмилиано Мартинесу? Сможет ли Аргентина остаться мировым гегемоном без Месси, как и прежде? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь подробностями этого исторического изменения в мировом футболе с близкими и футбольными фанатами!