NASA принимает предложения по разработке новых технологий для базы на Луне

·46·Технологии
NASA принимает предложения по разработке новых технологий для базы на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально объявило о начале приема предложений по развитию инфраструктуры и технологий, необходимых для проведения научных исследований на Луне и создания специальной базы вблизи ее Южного полюса. Эта инициатива является одним из важных шагов на пути к обеспечению долгосрочного присутствия человека на спутнике Земли и созданию прочного фундамента для будущих космических экспедиций. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как передает издание Иксбт.ком, данная программа, объявленная NASA, называется НекстСТЭП и является частью масштабного плана космического агентства, направленного на разработку технических решений. В рамках программы будут рассмотрены предложения по пяти ключевым направлениям, необходимым для строительства базы в лунных условиях и обеспечения ее бесперебойной работы.

Перспективные направления и основные задачи

Как поясняют специалисты космического агентства, представляемые проекты должны охватывать определенные технологические области. В частности, основное внимание уделяется следующим направлениям:

  • системы стабильной выработки электроэнергии на поверхности Луны;
  • технологии извлечения кислорода, необходимого для жизнеобеспечения;
  • методы получения сырья с использованием местных лунных материалов для строительства космической базы и ее эксплуатации.
Данные направления помогут решить проблемы, связанные с наиболее важными ресурсами в процессе освоения Луны, и значительно снизить зависимость от Земли.

В рамках этой инициативы NASA планирует широко использовать потенциал не только крупных корпораций, но и частных компаний, научно-исследовательских институтов, некоммерческих организаций, а также международных партнеров. Несмотря на то, что проект реализуется под руководством США, сохранение открытой конкурентной среды для всех участников является одним из главных условий.

Представители агентства подчеркивают, что собранные на данном этапе данные и инновационные идеи станут важной основой при формировании стратегии тендеров и закупок в будущем. Это, в свою очередь, позволит ускорить внедрение передовых разработок в космической отрасли и выбрать наиболее оптимальные инженерные решения.

NASAЛунная базаКосмические технологииNextSTEPНаучные исследования
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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