«Бунёдкор» разгромлен: Рузикул Бердыев сделал важные заявления

Суперлига Узбекистана в рамках 21-го тура қаршинский «Насаф» на своем поле со счетом 3:0 одолел ташкентский «Бунёдкор». После этой убедительной победы главный тренер қаршинцев Рузикул Бердыев принял участие в пресс-конференции и подробно, открыто ответил на все актуальные вопросы журналистов. Помимо анализа матча, тренер раскрыл информацию о новых травмах в команде, отсутствии 5 футболистов, вызванных в олимпийскую сборную, и главных целях на предстоящие матчи Лиги чемпионов АФК 2. Каково состояние Бекжона Рахматова и Шала, в чем сила соперников по группе ЛЧА-2 и почему Бердыев считает их не сильнее «Нефтчи»? В конце статьи мы представим вашему вниманию все детали главной интриги — задач «Насафа» на международной арене и принимаемых мер перед плотным графиком.

Победа над «Бунёдкором» и ситуация с травмами в команде

Рузикул Бердыев сначала остановился на крупной победе и здоровье игроков:

Эффект опыта и стандартов: Тренер отметил, что соперник уступал в плане опыта, а быстрый гол и стандартные положения помогли полностью контролировать игру;

Визиты болельщиков: Было признано, что рост посещаемости центрального стадиона в Карши служит большой моральной поддержкой для команды и руководства;

Список травмированных расширяется: Забивший гол в матче Бекжон Рахматов был заменен из-за травмы и пройдет медицинское обследование; также в лазарете находится Мурод;

Состояние Шала: Игрок не вышел на поле из-за небольшой травмы и простуды, однако ожидается, что он вернется в строй к следующему матчу;

Польза Шарофа Мухитдинова: Автор гола Шароф в настоящее время надежно играет на нескольких позициях и вносит огромный вклад в победы.

«Мы постарались оказать сильное давление на соперника и забили голы благодаря их ошибкам. Это стало главной причиной нашей победы», — сказал Рузикул Бердыев.

Плотный календарь и 5 потерянных игроков

«Насаф» в ближайшие дни столкнется со сложными испытаниями как во внутреннем чемпионате, так и в турнире континентального масштаба:

Короткие сроки и тяжелые выезды: Команда 16-го числа проведет выездной матч ЛЧА-2, а по возвращении 20-го числа должна выйти на поле в матче Суперлиги против «Андижана»;

Игроки, отпущенные в олимпийскую сборную: Ради интересов сборной были отпущены 5 представителей «Насафа»; Бердыев ставит целью успешно преодолеть эти два важных матча.

Главное решение и уровень соперников в ЛЧА-2

Самый важный вопрос, который интересовал многих футбольных болельщиков и аналитиков — насколько сильны соперники «Насафа» в Лиге чемпионов АФК 2 и какова главная цель команды. Самое главное решение и вывод заключаются в том, что Рузикул Бердыев четко определил главную цель клуба — прежде всего успешно выйти из группы. Соперниками по группе являются чемпион/вице-чемпион Бахрейна (усиленный бывшим хорватским нападающим «Трактора» и африканскими легионерами), Кувейта и клуб «Аль-Вахда», причем их силы распределены примерно поровну. Однако на вопрос журналиста «превышает ли их уровень уровень "Нефтчи"?» Рузикул Бердыев открыто ответил: «Нет, не могу сказать, что они выше "Нефтчи"», и особо отметил, что состав ферганской команды очень качественный, и они смогут сказать свое слово в Элитной ЛЧА.

Как вы думаете, сможет ли «Насаф» пройти тяжелые выездные матчи 16 и 20 числа без потери очков в то время, когда 5 игроков уехали в олимпийскую сборную, а число травм растет? Согласны ли вы с оценкой Рузикула Бердыева о том, что соперники по ЛЧА-2 не сильнее «Нефтчи»? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этой жаркой пресс-конференции в узбекском футболе со своими близкими и футбольными болельщиками!