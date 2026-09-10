«После вчерашнего поражения „Бунедкора“ Иван Бошкович раскрыл всю правду»

Клуб «Бунедкор», являющийся одним из ярчайших грандов узбекского футбола в недавнем прошлом, переживает один из самых тяжелых кризисных периодов в своей истории. Несмотря на возвращение на пост главного тренера черногорского специалиста Ивана Бошковича, призванного спасти команду, серия чувствительных поражений продолжилась — в 21-м туре ташкентцы уступили в Карши «Насафу» со счетом 0:3. Однако состоявшаяся после окончания матча пресс-конференция вызвала куда больший резонанс, чем сам результат: Бошкович дал открытые и смелые ответы на острые вопросы о тяжелой атмосфере внутри команды, уходе тренерского штаба и, самое главное, о плачевном положении футболистов, которые месяцами содержат семьи без зарплаты. Почему же Бошкович согласился вернуться в переживающий кризис клуб, кто покинул команду и какие шансы есть у «ласточек», чтобы не вылететь в низшую лигу? В конце статьи мы подробно расскажем о главной интриге — ключевой задаче «Бунедкора» на данный момент и единственной формуле спасения от финансового кризиса со стороны тренера.

0:3 в Карши и внутренний дух команды: «Парни не сдались»

Несмотря на зафиксированное в Карши поражение, Бошкович особо отметил бойцовские качества своих подопечных:

Ошибки были наказаны: Тренер подчеркнул, что у ворот соперника создавались моменты, но всего одна ошибка позволила оппоненту быстро наказать команду;

Вынужденный риск: Ради изменения счета команда была вынуждена рисковать; этот стиль временами приводил к опасным моментам, но порой открывал зоны для контратак;

Активность во втором тайме: После перерыва игроки избавились от давления и волнения, действовали гораздо смелее и боролись до конца.

«Сегодня мы показали, что находимся в неплохой форме. Самое главное — мы не выпали из игры и не сдались. Нам теперь практически нечего терять, поэтому парни выкладываются на поле по полной ради достижения результата», — отметил Иван Бошкович.

Футболки без зарплаты, ушедшие игроки и финансовые проблемы

Самая болезненная часть пресс-конференции была посвящена финансовому кризису в клубе:

Состав без зарплаты: На вопрос журналистов «Насколько тяжело управлять футболистами, которые не могут принести домой зарплату?», тренер ответил, что жаловаться бесполезно;

Те, кто не захотел, ушли, а оставшиеся играют за футбол: Как сообщил тренер, в этих сложных условиях некоторые игроки покинули команду по собственному желанию; те же, кто остался в составе, сделали это не для того, чтобы жаловаться, а чтобы честно играть в футбол и работать над собой;

Пробел в тренерском штабе: После ухода прежнего тренерского штаба актуальным остается вопрос формирования нового, однако сейчас все силы направлены на тренировочный процесс.

Главное решение и задача сохранить «Бунедкор» в элите

Самый важный вопрос, который волнует многих любителей и специалистов узбекского футбола — вылетит ли столкнувшийся с финансовым и кадровýм кризисом «Бунедкор» из Суперлиги? Главное решение и вывод заключаются в том, что Иван Бошкович объяснил свое возвращение в клуб не личной выгодой или удобством, а многолетней безграничной любовью к «Бунедкору» и верой в огромный потенциал клубной академии. Тренер твердо заявил, что финансовые вопросы должны решаться руководством, а его задача — заниматься исключительно футболом. На сегодняшний день главная и единственная задача команды — несмотря на любые трудности и потери, сохранить прописку «Бунедкора» в Суперлиге. Если оставшиеся без зарплаты футболисты не сломаются морально и смогут сохранить такое внутреннее единство, у команды есть шанс отстоять свое место в элите.

А как вы считаете, сможет ли Иван Бошкович уберечь «Бунедкор» от вылета в низшую лигу в условиях финансового кризиса и невыплаты зарплат, или ошибки в управлении клубом приведут команду в Про-лигу? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этой болезненной проблемы узбекского футбола с близкими и футбольными болельщиками!