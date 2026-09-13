NASA ввело новый статус для астронавтов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США ввело совершенно новый статус для основного состава космической миссии Artemis II — «астронавт-эмерит». Согласно данным иксбт.ком, члены экипажа, успешно завершившие полет вокруг Луны, теперь могут завершить свою постоянную службу в агентстве и продолжить деятельность в качестве консультантов и наставников. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Эта новая инициатива рассматривается как важный шаг на пути к сохранению ценного опыта освоения Луны и его передаче будущим поколениям астронавтов. Раньше астронавты, уходя в частный сектор или возвращаясь на военную службу, полностью разрывали связи с агентством, а специалисты, у которых не оставалось возможностей для новых полетов, переводились исключительно на административные должности.

Преимущества нового статуса

Командир миссии Artemis II Рид Вайзман и его коллеги получили этот новый статус после 5-месячного перерыва, что дает им право заниматься внешней профессиональной деятельностью, продолжая при этом консультировать NASA. В частности, астронавт Виктор Гловер, заняв руководящую должность в Калифорнийском политехническом университете, продолжит на безвозмездной основе предоставлять консультационные услуги специалистам NASA по кораблю Орион.

По мнению экспертов, такой подход позволяет космическим агентствам сохранять кадровый потенциал. Вайзман и Гловер смогут ежегодно продлевать свой статус консультантов и принимать непосредственное участие в процессе подготовки будущих экипажей.

Итоги миссии и перспективы

Виктор Гловер отметил, что миссия Artemis II для него считается полностью завершенной. 10-дневный полет к Луне, последующий анализ данных, медицинские осмотры и другие обязательные процедуры подошли к концу.

Тем не менее, астронавты продолжат помогать в глубоком анализе полученных данных, снимков и результатов исследований. Этот накопленный опыт будет крайне полезен при подготовке к миссиям Artemis III и Artemis IV.

Напомним, что следующим важным шагом в рамках программы является миссия Artemis III. В настоящее время запуск этого космического корабля запланирован на срок не ранее середины 2027 года, и специалисты ведут активную подготовку к нему.