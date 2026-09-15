Жорже Мендеш назвал Ламина Ямаля лучшим игроком мира

·29·Спорт
Жорже Мендеш назвал Ламина Ямаля лучшим игроком мира

Известный супер-агент Жорже Мендеш твердо заявил, что звезда каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль на сегодняшний день является сильнейшим футболистом мира и достоин «Золотого мяча» 2026 года. Как сообщает Goal.com, португальский агент в беседе с прессой после встречи с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой назвал своего подопечного главным претендентом на эту награду. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно информации издания А Бола, отвечая на вопросы журналистов после ужина, Жорже Мендеш неоднократно подчеркивал, что Ламин Ямаль заслуживает эту награду больше других. По его мнению, молодой вингер на данный момент безоговорочно достоин статуса лучшего футболиста планеты.

Ламин Ямаль и его амбиции

Сам футболист ранее в интервью изданию Универсо Валдано не скрывал своей высокой уверенности. Воспитанник «Ла Масии» открыто заявил, что в качестве лучших игроков мира он видит только себя и Килиана Мбаппе, и что благодаря результатам текущего сезона именно он должен получить этот приз.

По признанию экспертов и болельщиков, статистика и игра Ямаля в последнем сезоне действительно заслуживают восхищения. Он добился огромных успехов как в клубе, так и в составе сборной, внеся значительный вклад в победы своих команд своими яркими действиями.

Результаты сезона и престижные награды

В минувшем сезоне юный талант выиграл с каталонской «Барселоной» Ла Лигу и Суперкубок Испании. Также он добился важных побед в составе сборной Испании, в общей сложности забив 24 гола и отдав 18 результативных передач.

Столь высокие индивидуальные показатели, а также завоеванные командные трофеи еще больше укрепляют позиции Ямаля в гонке за «Золотой мяч». А его соперничество с Килианом Мбаппе уже успело стать одним из самых интересных противостояний в футбольном мире.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» 2026 года будет объявлен 26 октября текущего года на торжественной церемонии в Лондоне. Эта престижная 70-я церемония награждения примечательна тем, что впервые в своей истории пройдет за пределами Парижа.

Ламин ЯмальЖорже МендешЗолотой мячБарселонаКилиан Мбаппе
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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