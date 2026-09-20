«Севилья» – «Барселона»: Рафинья оформил хет-трик

В 7-туре чемпионата Испании «Севилья» на своем поле приняла «Барселону». Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. В матче, прошедшем на стадионе «Севильи», Юссуф Фофана открыл счет на 19-й минуте, однако нападающий «Барселоны» Рафинья поражал ворота соперника трижды — на 22-й, 52-й и 69-й минутах. Таким образом, количество голов бразильского футболиста в Ла Лиге достигло 12.

По ходу игры «Севилья» нанесла 8 ударов по воротам, из них 4 в створ. «Барселона» же пробила 24 раза, 7 ударов пришлись в створ ворот.

Каталонцы также имели преимущество по владению мячом. «Барселона» владела мячом 69% времени, в то время как у «Севильи» этот показатель составил 31%. Гости выполнили 617 передач, из которых 92% оказались точными. У «Севильи» из 232 пасов точными были 73%.

В матче «Севилья» совершила 10 фолов, а «Барселона» — 11. Андалусийский клуб получил одну желтую карточку. Игроки «Барселоны» предупреждений не получали. Красные карточки не зафиксированы.

По офсайдам: «Севилья» попадала в положение вне игры 5 раз, «Барселона» — 2 раза. По угловым ударам каталонцы победили со счетом 3:1.

После этой победы «Барселона» с 21 очком занимает первое место в турнирной таблице. «Севилья» с 13 очками располагается на 5-й строчке.