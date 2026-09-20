«Рома» упустила победу со счетом 2:0 в матче с «Интером»

·19·Спорт
«Рома» упустила победу со счетом 2:0 в матче с «Интером»

В 5-м туре итальянской Серии А состоялось самое ожидаемое и яркое суперкласико сезона на данный момент. На величественном римском стадионе «Олимпико» сошлись два гиганта, борющихся за лидерство — «Рома» и миланский «Интер». Поединок, который не дал болельщикам заскучать ни на секунду, изобиловал высокими скоростями и тактической борьбой и завершился боевой ничьей со счетом 2:2. Первый тайм матча превратился в настоящий бенефис полузащитника хозяев Ману Коне: французская звезда дважды поразила ворота миланцев на 6-й и 37-й минутах, оформив дубль.

Однако едва начался второй тайм, как капитан «нерадзурри» Лаутаро Мартинес взял на себя ответственность за лидерство — аргентинский бомбардир проявил свое мастерство на 46-й и 79-й минутах, спасши свою команду от неминуемого поражения. После этого драматичного обмена очками оба клуба довели свой лицевой счет до 13 очков и сохранили статус со-лидеров на вершине турнирной таблицы.

Итак, почему «Рома», имевшая абсолютное преимущество в первом тайме, упустила преимущество 2:0, как Лаутаро Мартинес заставил замолчать трибуны «Олимпико» и как эта напряженная ничья повлияет на расстановку сил в борьбе за Скудетто?

«Дубль Коне и воля Лаутаро»: хроника римского противостояния

Самые острые моменты центрального матча 5-го тура:

  • Молниеносный гол Ману Коне (6'): «Рома» с первых минут пошла в прессинг, и точный удар французского полузащитника открыл счет (1:0);

  • Бенефис и второй мяч (37'): Коне продолжил свой результативный день, доведя счет до 2:0 ближе к концу первого тайма;

  • Холодный душ на старте второго тайма (46'): Вышедший после перерыва на поле «Интер» ринулся в атаку за считанные секунды, и Лаутаро Мартинес сократил отставание в счете (2:1);

  • Точка в камбэке от Лаутаро (79'): За 11 минут до конца матча аргентинский форвард оформил дубль и восстановил равновесие (2:2);

  • Со-лидерство сохранено: Обе команды продолжают идти без поражений с 13 очками в активе, оставаясь лидерами чемпионата Италии.

Протокол и составы суперпоединка на «Олимпико»

Официальный протокол 5-го тура Серии А и записи главного арбитра:

Соревнование / Этап

Результат встречи

Авторы голов

Очки команд

Серия А, 5-й тур

Рома 2 : 2 Интер

Коне 6', 37' — Лаутаро Мартинес 46', 79'

«Рома» — 13 очков / «Интер» — 13 очков (Лидеры)

  • Состав «Ромы»: Свилар, Манчини (Ндика, 60), Н'Дика, Эрмосо, Молина (Ренш, 60), Кристанте, Коне (Пизили, 60), Франсуа, Дибала, Соуле, Мален;

  • Состав «Интера»: Мартинес, Биссек, Аканджи, Бастони (Луис Энрике, 63), Диуф, Барелла, Зелински, Джонс (Сучич, 54), Димарко (Карлос Аугусто, 54), Тюрам, Лаутаро Мартинес;

  • Предупреждения (желтые карточки): Ндика 73', Кулиеракис 82', Жиларди 89' — Барелла 11', Аканджи 45+4', Бастони 57'.

Тактический анализ: Эксперты о противостоянии «Ромы» и «Интера»

Основные выводы аналитиков и специалистов итальянского футбола по поводу игры:

  • Доминирование Коне в центре поля: Не только отборы мяча в защите, но и внезапные подключения французского хавбека в штрафную соперника стали неожиданной проблемой для обороны «Интера»;

  • Изменения Симоне Индзаги в раздевалке: «Интер» вышел на второй тайм совсем с другим настроем — фланговые подачи и усиленный прессинг проложили путь к взлому римской обороны;

  • Лаутаро — настоящий капитан: Способность проявлять индивидуальное мастерство в важных и сложных матчах в очередной раз доказала, почему аргентинский форвард входит в число лучших нападающих мира;

  • Накал чемпионской гонки: Тот факт, что обе команды идут ноздря в ноздрю с 13 очками, показывает, что борьба за Скудетто в текущем сезоне будет ожесточенной и напряженной до самого последнего тура.

Эта результативная ничья из 4 голов в Риме продемонстрировала высокий темп, тактичное богатство и бескомпромиссность Серии А, подарив всем нейтральным болельщикам истинное футбольное наслаждение.

Как вы думаете, стало ли упущение победы «Ромой», лидировавшей 2:0, следствием массовых замен тренерского штаба на 60-й минуте, или же решающую роль сыграл натиск «Интера» во втором тайме? Кто из этих двух грандов, по вашему мнению, более способен завоевать Скудетто по итогам сезона? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого центрального матча итальянского футбола со всеми друзьями и футбольными фанатами!

РомаИнтерОлимпикоМану Коне
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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