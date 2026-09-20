Среди узбекских легионеров, выступающих в 6-м туре Премьер-лиги Азербайджана, произошло очередное громкое и яркое событие. Клуб «Сабах» из Баку, борющийся за лидерство в соревновании, принял на своем поле команду «Миль-Мугань» и одержал уверенную и красивую победу со счетом 3:1. Моментом, ставшим настоящим украшением этого противостояния, стала 35-я минута: талантливый полузащитник национальной и олимпийской сборных Узбекистана Умарали Рахмоналиев забил в ворота соперника невероятный по красоте шедевральный супергол, подняв на ноги весь стадион.

Активно проведший встречу соотечественник на 63-й минуте по решению тренерского штаба был заменен под аплодисменты. После этой победы «Сабах» довела количество своих очков до 15, поднялась на чистую 2-ю строчку в турнирной таблице и укрепила статус фаворита в чемпионской гонке; «Миль-Мугань», имея в активе 4 очка, осталась на 9-й позиции.

И так, как мастерство Умарали Рахмоналиева меняет игровой стиль «Сабаха», смогут ли бакинцы остановить гегемонию «Карабаха» в текущем сезоне и насколько важным фундаментом послужит эта форма для выхода узбекского футболиста на европейские арены?

«Шедевр Рахмоналиева и точка на 90+5-й минуте»: Хроника бакинского матча

Подробности важного и напряженного противостояния 6-го тура:

Старт от Мамедзаде (20'): «Сабах» с самого начала матча завладел преимуществом и открыл счет благодаря точному удару Мамедзаде (1:0);

Супергол от Умарали (35'): Наш соотечественник Умарали Рахмоналиев точно пробил в угол ворот из-за пределов штрафной площади, исполнив настоящий эстетический шедевр (2:0);

Плановая замена на 63-й минуте: Отлично выполнивший свою задачу Рахмоналиев был отправлен на скамейку запасных, а вместо него на поле вышел Исаев;

Замена в концовке: Хотя в составе гостей Роналду сократил разницу в счете на 90-й минуте (2:1), на 90+5-й минуте Парис забил третий мяч, оформив окончательный счет 3:1;

Рывок в таблице: «Сабах» с 15 очками расположился на 2-м месте, а «Миль-Мугань» с 4 очками осталась на 9-й строчке.

Премьер-лига Азербайджана, 6-й тур: Протокол матча и составы

Официальный протокол и полный состав матча, прошедшего в Баку:

Соревнование / Этап Результат матча Авторы голов Очки и занятое место Премьер-лига Азербайджана, 6-й тур Сабах 3 : 1 Миль-Мугань Мамедзаде 20', Рахмоналиев 35', Парис 90+5' — Роналду 90' «Сабах» — 15 очков (2-е место) / «Миль-Мугань» — 4 очка (9-е место)

Стартовый состав «Сабаха»: Покатилов, Дашдамиров, Куэриос, Маккарти, Микельс (Лахааб, 89), Умарали Рахмоналиев (Исаев, 63), Пушас, Нванчукву (Карлос Эдуардо, 63), Зедадка, Симич (Парис, 89);

Статистика нашего легионера: 63 минуты активной игры, 1 гол, успешный контроль мяча и организация прессинга в центре полузащиты.

Тактический анализ: Роль Рахмоналиева в системе «Сабаха»

Основные выводы международных и местных спортивных обозревателей:

Универсальность в центре поля: Рахмоналиев не только выполняет роль связующего звена между обороной и атакой, но и регулярно создает угрозу своими сильными и точными ударами с дальних дистанций;

Чемпионские амбиции команды: Набрав 15 очков после 6 туров, «Сабах» доказывает, что в текущем сезоне будет серьезно бороться только за чемпионство и групповой этап еврокубков;

Узбекский полузащитник прогрессирует: Регулярная игровая практика и ответственность в качестве легионера, несомненно, еще больше повысят авторитет Рахмоналиева в национальной сборной.

Громкий гол Умарали Рахмоналиева на 35-й минуте и уверенная победа «Сабаха» продолжают победное шествие узбекских легионеров в зарубежных чемпионатах.

Как вы думаете, сможет ли этот яркий всплеск Умарали Рахмоналиева в составе «Сабаха» вскоре привести его в топ-лиги Европы? Верите ли вы, что «Сабах» в этом сезоне скинет «Карабах» с трона и станет чемпионом Азербайджана? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого супергола узбекского футболиста со всеми любителями нашего национального футбола и близкими!