Телескоп James Webb изучил погоду самого холодного коричневого карлика

·25·Технологии
Телескоп James Webb изучил погоду самого холодного коричневого карлика

Согласно данным Иксбт.ком, международная группа астрономов впервые в истории смогла составить подробную карту погоды самого холодного коричневого карлика — объекта WISE 0855. Этот звездоподобный объект с температурой всего 265 Кельвинов холоднее любой планеты Солнечной системы и примечателен тем, что находится на переходном этапе между звездами и гигантскими газовыми планетами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

С помощью спектрографа НИРСпек космического телескопа James Webb, одного из самых мощных устройств в космосе, ученые непрерывно наблюдали за этим загадочным объектом в течение 11 часов. Полученный анализ показал, что, несмотря на ледяной холод окружающей среды, атмосфера WISE 0855 ведет сложную и турбулентную жизнь, покрытую облаками воды и бурными остатками оксида углерода.

Тайна молекулярных изменений в атмосфере

В ходе исследования James Webb разделил излучение на отдельные компоненты, наглядно показав пульсацию каждой молекулы. Основную динамику продемонстрировал оксид углерода, колебания яркости которого составили 10 процентов от пикового до минимального значения. Фосфин также проявил специфическую активность, доказав, что поведение обоих газов управляется единым механизмом в глубине атмосферы.

Однако метан, аммиак и водяной пар продемонстрировали очень слабую изменчивость в зонах своей максимальной непрозрачности. Чтобы объяснить полученные результаты, ученые обратились к двум атмосферным моделям под названием ПИКАСО и кулТЛУСТЙ. Выяснилось, что полностью понять наблюдаемые процессы можно только в том случае, если температура объекта и плотность облаков меняются одновременно.

Сильные ветры и будущие наблюдения

Внешние слои WISE 0855 покрыты водяными облаками, толщина которых меняется в процессе вращения. В то же время газы, поднимающиеся из глубоких слоев, создают неожиданные различия при вертикальном движении. По мнению специалистов, этот объект обладает не устойчивыми вихрями, подобными Большому красному пятну на Юпитере, а мощными струйными течениями в экваториальных и средних широтах.

В настоящее время точный период вращения объекта не установлен, а данные указывают на сложную динамику, связанную с многокомпонентными ветрами. Это открытие служит важным научным мостом между изучением погоды газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн, и будущим исследованием экзопланет, похожих на Землю.

James WebbАстрономияКоричневый карликКосмосВселенная
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Впервые в истории науки антиматерия была перевезена на автомобилеВпервые в истории науки антиматерия была перевезена на автомобилеСегодня, 05:27Смартфон Samsung Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор увеличенной емкостиСмартфон Samsung Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор увеличенной емкостиВчера, 21:28Для аккумулятора iPhone 18 Pro Max внедрен специальный режимДля аккумулятора iPhone 18 Pro Max внедрен специальный режимВчера, 20:28Пикачу на МКС: маленький герой в научной миссии на орбитеПикачу на МКС: маленький герой в научной миссии на орбитеВчера, 18:25Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro MaxСтали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro MaxВчера, 17:11NASA отправит три ровера с ИИ для исследований на ЛунеNASA отправит три ровера с ИИ для исследований на ЛунеВчера, 16:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр