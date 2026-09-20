Телескоп James Webb изучил погоду самого холодного коричневого карлика

Согласно данным Иксбт.ком, международная группа астрономов впервые в истории смогла составить подробную карту погоды самого холодного коричневого карлика — объекта WISE 0855. Этот звездоподобный объект с температурой всего 265 Кельвинов холоднее любой планеты Солнечной системы и примечателен тем, что находится на переходном этапе между звездами и гигантскими газовыми планетами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

С помощью спектрографа НИРСпек космического телескопа James Webb, одного из самых мощных устройств в космосе, ученые непрерывно наблюдали за этим загадочным объектом в течение 11 часов. Полученный анализ показал, что, несмотря на ледяной холод окружающей среды, атмосфера WISE 0855 ведет сложную и турбулентную жизнь, покрытую облаками воды и бурными остатками оксида углерода.

Тайна молекулярных изменений в атмосфере

В ходе исследования James Webb разделил излучение на отдельные компоненты, наглядно показав пульсацию каждой молекулы. Основную динамику продемонстрировал оксид углерода, колебания яркости которого составили 10 процентов от пикового до минимального значения. Фосфин также проявил специфическую активность, доказав, что поведение обоих газов управляется единым механизмом в глубине атмосферы.

Однако метан, аммиак и водяной пар продемонстрировали очень слабую изменчивость в зонах своей максимальной непрозрачности. Чтобы объяснить полученные результаты, ученые обратились к двум атмосферным моделям под названием ПИКАСО и кулТЛУСТЙ. Выяснилось, что полностью понять наблюдаемые процессы можно только в том случае, если температура объекта и плотность облаков меняются одновременно.

Сильные ветры и будущие наблюдения

Внешние слои WISE 0855 покрыты водяными облаками, толщина которых меняется в процессе вращения. В то же время газы, поднимающиеся из глубоких слоев, создают неожиданные различия при вертикальном движении. По мнению специалистов, этот объект обладает не устойчивыми вихрями, подобными Большому красному пятну на Юпитере, а мощными струйными течениями в экваториальных и средних широтах.

В настоящее время точный период вращения объекта не установлен, а данные указывают на сложную динамику, связанную с многокомпонентными ветрами. Это открытие служит важным научным мостом между изучением погоды газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн, и будущим исследованием экзопланет, похожих на Землю.