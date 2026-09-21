«Лига Тебаса и Негрейры!»: клубное телевидение «Реала» разнесло судью дерби в пух и прах

После окончания мадридского дерби в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги споры вокруг судейства вышли на новый, еще более жесткий уровень. Уступив «Атлетико» со счетом 1:2 на стадионе «Метрополитано», официальный клубный телеканал «Реал Мадрида» (Реал Мадрид ТВ) обрушил беспрецедентно жесткие обвинения в адрес главного арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Ариаса.

В эфире клуба подробно, кадр за кадром, показали не только удаление Хейсена на 50-й минуте, но и грубые фолы игроков соперника Кристиана Ромеро и Ли Кан Ина в первом тайме, открыто обвинив судью в предвзятости в пользу «Атлетико» и нежелании показывать две очевидные красные карточки. Ведущий телепередачи резко назвал Ла Лигу «Лигой Тебаса и Негрейры», подчеркнув, что Ортис Ариас открыто показал свое истинное лицо: «Атлетико должен был остаться не вдесятером, а вдевятером!».

Так какие же спортивные решения кроются за столь резкими заявлениями «Реал ТВ», как руководство Ла Лиги ответит на эти тяжелые обвинения и какой след оставит этот скандал в истории мадридских дерби?

«Две неудаленные красные и открытая ярость»: спортивные эпизоды, показанные Реал Мадрид ТВ

Основные скандальные эпизоды, поднятые и транслированные в эфире клубного телевидения:

37-я минута: Удар Кристиана Ромеро по Беллингему: Судья сначала показал Джуду желтую карточку, но после просмотра монитора VAR отменил свое решение и вынес предупреждение Ромеро; однако сторона «Реала» назвала это чистой красной карточкой, поскольку Ромеро шипами ударил под колено английской звезде;

«Чистая красная по учебнику!»: Ведущий телепередачи расценил тот факт, что Ромеро не получил красную карточку, как позор и откровенный судейский умысел;

45-я минута: Фол Ли Кан Ина против Вальверде: Корейский хавбек в центре поля совершил опасный удар шипами по голеностопу Вальверде, однако арбитр Ариас даже не показал ему простого предупреждения;

«Атлетико» должен был остаться вдевятером: По мнению «Реал ТВ», если бы правила применялись в полной мере, хозяева поля Ромеро и Ли Кан Ин должны были быть удалены еще в первом тайме;

Прямая атака на систему Негрейры и Тебаса: В официальном эфире клуба рефери обвинили в защите интересов определенной системы и принятии таких решений преднамеренно перед камерами.

Самые спортивные эпизоды мадридского дерби: Решение арбитра и оценка «Реал ТВ»

Анализ двух решающих эпизодов первого тайма:

Спорные минуты Событие на поле Решение главного арбитра Официальная оценка «Реал ТВ» 37-я минута Ромеро шипами наступил под колено Беллингему Сначала желтая Беллингему, затем через VAR — желтая Ромеро «Очевидная красная карточка по учебнику, великий позор» 45-я минута Ли Кан Ин открыто ударил шипами по голеностопу Вальверде Фол зафиксирован, но карточка не показана «Вторая точная красная карточка, соперник должен был остаться вдевятером» 50-я минута Дин Хейсен привез пенальти в своей штрафной Прямая красная карточка и пенальти «Односторонние стандарты и подарок сопернику»

Медиа и спортивный анализ: К каким последствиям приведет этот скандал?

Основные выводы инсайдеров испанского футбола и спортивных журналистов:

Давление «Реал ТВ» и угроза наказания: Открытые обвинения клубного телевидения в адрес судей в продажности и служении определенной системе могут послужить поводом для расследования Королевской испанской футбольной федерации (РФЭФ) и новых штрафов;

Солидарность Моуринью и клубных медиа: Ироничное послематчевое заявление главного тренера Жозе Моуринью о том, что «арбитру не хватило опыта, это судья для мелких матчей», полностью совпало с позицией клубных медиа;

Углубление судейского кризиса в Ла Лиге: Резкие расхождения в решениях системы VAR в матчах между грандами в каждом туре наносят серьезный урон имиджу лиги;

Напряжение в турнирной таблице: Отстав на 6 очков от «Барселоны» из-за этого поражения, мадридский клуб наряду с прекращением своей безвыигрышной серии открыл и второй фронт против внешних факторов и судейского давления.

Хотя мадридское дерби завершилось, отголоски решений на «Метрополитано» и громкие заявления «Реал ТВ» неизбежно еще долго будут занимать повестку дня испанского футбола.

А как считаете вы, действительно ли фолы Ромеро против Беллингема и Ли Кан Ина против Вальверде заслуживали прямой красной карточки? Согласны ли вы со столь резкой и жесткой критикой судей со стороны «Реал ТВ»? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этим горячим анализом вокруг мадридского дерби со всеми футбольными фанатами и близкими!