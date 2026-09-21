«Поздравляю с таким назначением!»: Моуринью раскритиковал судейство в дерби

·5·Спорт
«Поздравляю с таким назначением!»: Моуринью раскритиковал судейство в дерби

По завершении напряженного мадридского дерби в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги в футбольном мире разгорелся очередной крупный судейский скандал. После матча на «Метрополитано», завершившегося победой «Атлетико» со счетом 2:1, главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью обрушился с резкими и саркастическими обвинениями в адрес судейской бригады во главе с главным арбитром Мигелем Анхелем Ортисом Ариасом и арбитром VAR Трухильо.

Решивший судьбу встречи эпизод на 50-й минуте — прямая красная карточка защитнику Дину Хейсену и последовавшее за ней спорное пенальти в ворот «Реала» — вызвал ярость португальского специалиста. В своем заявлении для издания Marca Моуринью открыто «поздравил» судейский комитет Испании за назначение 41-летнего рефери на столь грандиозное дерби, а также подчеркнул, что у синьора Трухильо, сидевшего в центре видеоповторов, имеется богатая «черная история» во взаимоотношениях с «Реалом».

Впрочем, повлечет ли это заявление Моуринью новое дисциплинарное наказание в Ла Лиге, действительно ли решения в дерби были спорными и как этот скандал повлияет на чемпионскую гонку «Реала»?

«Судья для маленьких матчей и богатая история VAR»: Моуринью на пресс-конференции

Самые громкие цитаты главного тренера «Реала» для прессы:

  • Критика неопытности и несоответствия: «Арбитру не хватило опыта для работы в дерби. Ему 41 год. Он — слабый судья, который судил только маленькие матчи»;

  • Сарказм в адрес судейского комитета: «Поздравляю» судейский комитет за то, что они сделали такое назначение на столь важный матч»;

  • Открытые обвинения арбитра VAR: «Но у синьора Трухильо есть особая история с «Реалом». Мы видели это в Кубке, в матчах против «Жироны» и «Осасуны». Это VAR с очень богатой историей»;

  • Решающий поворотный момент: Удаление Хейсена и назначение пенальти поставили «королевский клуб», оставшийся вдесятером, в крайне сложное тактическое положение;

  • Главный фактор поражения: Моуринью объяснил поражение своей команды в дерби (1:2) не тактическими ошибками, а именно односторонними решениями судейской бригады.

Мадридское дерби: Судейские решения и протокол матча

Анализ спорных ситуаций в матче между «Атлетико» и «Реалом»:

Показатели и критерии

Данные и детали

Матч и результат

«Атлетико» 2:1 «Реал» (Ла Лига, 7-й тур)

Главный судья

Мигель Анхель Ортис Ариас (41 год)

Арбитр VAR

Синьор Трухильо (упомянуты прошлые конфликты с «Реалом»)

Решающее решение

50-я минута: Красная карточка Дина Хейсена и пенальти

Последствия пенальти

Алекс Гримальдо открыл счет на 53-й минуте

Оценка Моуринью

«Арбитр, достойный судить только маленькие матчи»

Анализ экспертов: На что направлена атака Моуринью?

Основные выводы футбольных аналитиков и спортивных экспертов:

  • Отвод внимания от команды: Жозе Моуринью применил свою классическую тактику, сняв давление с футболистов за поражение в дерби (безголевой матч Мбаппе и Винисиуса) и переключив все внимание на судей;

  • Кризис в системе судейства Ла Лиги: Назначения рефери и противоречивые вердикты системы VAR в Испании в последнее время вызывают серьезные претензии не только у «Реала», но и у других грандов;

  • Угроза дисциплинарного наказания: За личные обвинения тренера и сарказм в адрес комитета дисциплинарный комитет Ла Лиги может дисквалифицировать Моуринью на несколько матчей;

  • Ситуация в турнирной таблице: После этого поражения «Реал» остался на 3-м месте с 15 очками, отставая от набравшей 21 очко «Барселоны» на 6 баллов, что усиливает нервозность в тренерском штабе.

Этот гневно-эмоциональный демарш Жозе Моуринью свидетельствует о том, что хотя мадридское дерби на поле завершилось, его продолжение в прессе и кабинетах затянется надолго.

А по вашему мнению, было ли правильным решение показать прямую красную карточку Дину Хейсену и назначить пенальти, или судья действительно был не готов к матчу уровня дерби? Справедливы ли обвинения Жозе Моуринью или это способ оправдать поражение? Оставляйте свои мысли и анализ в комментариях и делитесь разбором самого громкого скандала мадридского дерби со всеми любителями футбола!

Мадридское дербиЖозе МоуриньюVARРеал Мадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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