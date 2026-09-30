Рост цен на рынке смартфонов в Японии стимулирует вторичные продажи

·22·Технологии
Рост цен на рынке смартфонов в Японии стимулирует вторичные продажи

В последние годы резкий рост цен на новые смартфоны, особенно на флагманские устройства, в Японии коренным образом изменил потребительские привычки. Согласно данным агентства Кёдо Невс, стоимость устройств нового поколения становится значительной нагрузкой по сравнению с доходами населения. Эта ситуация вынуждает японцев продлевать срок использования своих гаджетов и обращаться к вторичному рынку. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В частности, в официальной рознице базовая модель Apple iPhone 18 Pro продается по цене 219 800 иен. Для сравнения, iPhone 13 Pro, представленный пять лет назад, стоил почти в 1,8 раза дешевле. Эксперты называют основной причиной такого роста цен подорожание современных модулей памяти.

Новая стратегия потребителей

На фоне роста цен изменились и предпочтения покупателей. Часть населения предпочитает не менять имеющиеся смартфоны, используя их как можно дольше. Другая часть вместо покупки нового устройства обращает внимание на предложения на вторичном рынке.

Согласно данным Меркари, одной из крупнейших торговых площадок страны, с каждым выходом смартфонов нового поколения интерес к использованным моделям iPhone резко возрастает. Например, в октябре 2025 года количество выставленных на продажу моделей предыдущего поколения увеличилось почти в пять раз по сравнению с сентябрем. Это свидетельствует об активизации вторичного рынка.

Рекордные показатели рынка

По прогнозам аналитического центра ММ Ресеарч Институте, рынок подержанных смартфонов в Японии сохраняет тенденцию роста уже несколько лет подряд. В частности, в 2025 финансовом году в стране ожидается продажа около 3,6 миллиона подержанных смартфонов. Это означает, что рекордный результат будет зафиксирован седьмой раз подряд.

Эксперты прогнозируют, что этот сегмент будет активно развиваться и в ближайшем будущем. По расчетам, к 2029 финансовому году объем вторичного рынка смартфонов в стране может достичь 5 миллионов устройств.

Аналитики ММ Ресеарч Институте объясняют сложившуюся ситуацию не только ростом номинальных цен, но и их соотношением с доходами населения. По их расчетам, относительная финансовая нагрузка при покупке нового смартфона для японского потребителя примерно в три раза выше, чем для покупателя в США.

AppleiPhoneЯпонияСмартфонЭкономика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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