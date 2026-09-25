Драма из 9 голов: женская сборная Узбекистана уступила Южной Корее в четвертьфинале

Четвертьфинальные матчи женского футбольного турнира Азиатских игр в Японии превратились в настоящий триллер, полный неожиданного накала и голов. Женская национальная сборная Узбекистана вышла на поле против одного из грандов континента — Южной Кореи — и в драматичном матче, подарившем зрителям 9 забитых мячей, уступила со счетом 3:6, завершив свое выступление на турнире. С первых минут игра шла на встречных курсах: в составе кореянок хет-трик оформила Юн Су Чжон (6, 44, 74-я минуты), а Чхве Ю Ри записала на свой счет дубль.

Наши футболистки проявили характер и не отступили: на 10-й минуте Диёра Хабибуллаева восстановила равновесие, а во втором тайме автогол корейского защитника и красивый удар Нилуфар Кудратовой на 66-й минуте вернули интригу. Однако опыт кореянок и гол Ким Мин Чжи на 90+4-й минуте в компенсированное время поставили точку в матче. В параллельных четвертьфиналах Япония разгромила Филиппины (4:0), КНДР — Китайский Тайбэй (5:1), а Китай одержал трудную победу над Вьетнамом (1:0). В итоге в полуфинале сильнейшая четверка Восточной Азии — пары КНДР – Китай и Япония – Южная Корея — вступят в борьбу за медали.

«9 голов, хет-трик Юн Су Чжон и восточная четверка»: 5 главных итогов четвертьфинала

Самые важные факты четвертьфиналов женского турнира Азиатских игр:

Драма из 9 голов и поражение: Женская сборная Узбекистана Южной Корее проиграла со счетом 3:6 и выбыла из четвертьфинала;

Голы Хабибуллаевой и Кудратовой: В составе нашей команды отличились Хабибуллаева и Кудратова, соперник также отметился одним автоголом;

Безупречная игра корейского форварда: Юн Су Чжон забила три мяча (хет-трик) и стала главной героиней победы;

Гегемония Восточной Азии: Япония, КНДР, Китай и Южная Корея заняли все 4 путевки в полуфинал;

Огненные полуфинальные пары: За путевки в финал сразятся КНДР – Китай и Япония – Южная Корея.

Азиатские игры (женщины): результаты четвертьфиналов и сетка полуфиналов

Полная статистика четвертьфинальных матчей:

Стадия и матчи Счет Авторы голов и важные события Итоговый статус Южная Корея — Узбекистан 6:3 Юн Су Чжон (6, 44, 74), Чхве Ю Ри (17, 45+1), Ким Мин Чжи (90+4) — Д. Хабибуллаева (10), Чан Сель Ги (64, а/г), Н. Кудратова (66) Корея в полуфинале, Узбекистан покидает турнир Япония — Филиппины 4:0 Абсолютное доминирование хозяек Япония уверенно в полуфинале Китай — Вьетнам 1:0 Тяжелая позиционная борьба и единственный гол Китай вышел в полуфинал КНДР — Китайский Тайбэй 5:1 Крупная победа северокорейских футболисток КНДР вышла в полуфинал Полуфинал 1 КНДР — Китай Столкновение двух мощных грандов Восточной Азии Борьба за выход в финал Полуфинал 2 Япония — Южная Корея Принципиальное дерби между хозяйками турнира и Кореей Исторический матч за золото

Футбольная экспертиза: почему Узбекистан проиграл, показав достойную борьбу?

Выводы экспертов и аналитиков женского футбола:

«Смелость в атаке, ошибки в обороне»: Забить 3 гола сильной команде континента — доказательство высокого потенциала нашей линии атаки; однако неспособность защиты справиться с прессингом и ошибки в конце первого тайма (44 и 45+1 минуты) решили исход игры;

Физическая подготовка и темп: Высокоскоростные атаки Южной Кореи и игра на втором этаже утомили наших представительниц в последние минуты; несмотря на это, девушки проявили характер, сократив счет с 1:3 до 3:4;

Суперсилы в полуфинале: Команды, вышедшие в четверку (Япония, Корея, КНДР, Китай), являются гигантами женского футбола мирового уровня; достойное сопротивление им показывает, что женский футбол Узбекистана на верном пути развития.

Как вы оцениваете смелость женской сборной Узбекистана, забившей 3 гола сильной Южной Корее? Кто, по вашему мнению, выйдет в финал в парах КНДР — Китай и Япония — Южная Корея? Делитесь своим мнением в комментариях и обсуждайте этот результативный матч Азиатских игр со всеми любителями спорта!