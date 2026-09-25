Драма из 9 голов: женская сборная Узбекистана уступила Южной Корее в четвертьфинале
Четвертьфинальные матчи женского футбольного турнира Азиатских игр в Японии превратились в настоящий триллер, полный неожиданного накала и голов. Женская национальная сборная Узбекистана вышла на поле против одного из грандов континента — Южной Кореи — и в драматичном матче, подарившем зрителям 9 забитых мячей, уступила со счетом 3:6, завершив свое выступление на турнире. С первых минут игра шла на встречных курсах: в составе кореянок хет-трик оформила Юн Су Чжон (6, 44, 74-я минуты), а Чхве Ю Ри записала на свой счет дубль.
Наши футболистки проявили характер и не отступили: на 10-й минуте Диёра Хабибуллаева восстановила равновесие, а во втором тайме автогол корейского защитника и красивый удар Нилуфар Кудратовой на 66-й минуте вернули интригу. Однако опыт кореянок и гол Ким Мин Чжи на 90+4-й минуте в компенсированное время поставили точку в матче. В параллельных четвертьфиналах Япония разгромила Филиппины (4:0), КНДР — Китайский Тайбэй (5:1), а Китай одержал трудную победу над Вьетнамом (1:0). В итоге в полуфинале сильнейшая четверка Восточной Азии — пары КНДР – Китай и Япония – Южная Корея — вступят в борьбу за медали.
«9 голов, хет-трик Юн Су Чжон и восточная четверка»: 5 главных итогов четвертьфинала
Самые важные факты четвертьфиналов женского турнира Азиатских игр:
Драма из 9 голов и поражение: Женская сборная Узбекистана Южной Корее проиграла со счетом 3:6 и выбыла из четвертьфинала;
Голы Хабибуллаевой и Кудратовой: В составе нашей команды отличились Хабибуллаева и Кудратова, соперник также отметился одним автоголом;
Безупречная игра корейского форварда: Юн Су Чжон забила три мяча (хет-трик) и стала главной героиней победы;
Гегемония Восточной Азии: Япония, КНДР, Китай и Южная Корея заняли все 4 путевки в полуфинал;
Огненные полуфинальные пары: За путевки в финал сразятся КНДР – Китай и Япония – Южная Корея.
Азиатские игры (женщины): результаты четвертьфиналов и сетка полуфиналов
Полная статистика четвертьфинальных матчей:
Стадия и матчи
Счет
Авторы голов и важные события
Итоговый статус
Южная Корея — Узбекистан
6:3
Юн Су Чжон (6, 44, 74), Чхве Ю Ри (17, 45+1), Ким Мин Чжи (90+4) — Д. Хабибуллаева (10), Чан Сель Ги (64, а/г), Н. Кудратова (66)
Корея в полуфинале, Узбекистан покидает турнир
Япония — Филиппины
4:0
Абсолютное доминирование хозяек
Япония уверенно в полуфинале
Китай — Вьетнам
1:0
Тяжелая позиционная борьба и единственный гол
Китай вышел в полуфинал
КНДР — Китайский Тайбэй
5:1
Крупная победа северокорейских футболисток
КНДР вышла в полуфинал
Полуфинал 1
КНДР — Китай
Столкновение двух мощных грандов Восточной Азии
Борьба за выход в финал
Полуфинал 2
Япония — Южная Корея
Принципиальное дерби между хозяйками турнира и Кореей
Исторический матч за золото
Футбольная экспертиза: почему Узбекистан проиграл, показав достойную борьбу?
Выводы экспертов и аналитиков женского футбола:
«Смелость в атаке, ошибки в обороне»: Забить 3 гола сильной команде континента — доказательство высокого потенциала нашей линии атаки; однако неспособность защиты справиться с прессингом и ошибки в конце первого тайма (44 и 45+1 минуты) решили исход игры;
Физическая подготовка и темп: Высокоскоростные атаки Южной Кореи и игра на втором этаже утомили наших представительниц в последние минуты; несмотря на это, девушки проявили характер, сократив счет с 1:3 до 3:4;
Суперсилы в полуфинале: Команды, вышедшие в четверку (Япония, Корея, КНДР, Китай), являются гигантами женского футбола мирового уровня; достойное сопротивление им показывает, что женский футбол Узбекистана на верном пути развития.
Как вы оцениваете смелость женской сборной Узбекистана, забившей 3 гола сильной Южной Корее? Кто, по вашему мнению, выйдет в финал в парах КНДР — Китай и Япония — Южная Корея? Делитесь своим мнением в комментариях и обсуждайте этот результативный матч Азиатских игр со всеми любителями спорта!
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