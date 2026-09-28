Покизахон Камолиддинова стала чемпионкой Азии в Аити-Нагое

Делегация Узбекистана завоевала еще одну золотую медаль на КсКс летних Азиатских играх Аити-Нагоя-2026. На этот раз радостная новость пришла с борцовского ковра — Покизахон Камолиддинова, победив всех соперниц в весовой категории до 78 кг, стала чемпионкой Азиатских игр.

Примечательно, что путь узбекской пехлеванки к чемпионству оказался драматичным уже в полуфинале. Ведь за выход в финал Камолиддинова сошлась в поединке соотечественницей — Шохистой Назаровой. В этой схватке Покизахон одержала победу, а Назарова завершила состязания с бронзовой медалью.

Однако Камолиддинову впереди ждал еще один решающий бой.

В финале вышла на ковер против представительницы Южной Кореи

В финальном поединке за золотую медаль соперницей Покизахон Камолиддиновой стала представительница Южной Кореи Сумин Мон.

Узбекская спортсменка уверенно проявила себя и в решающем поединке, превзойдя свою соперницу.

Таким образом, Камолиддинова заняла высшую ступень пьедестала почета и стала победительницей Азиатских игр Аити-Нагоя-2026.

Этот результат стал очередным большим достижением для узбекского кураша.

Две узбекистанки в одной весовой категории — две медали

Состязания в весовой категории до 78 кг имели особое значение для Узбекистана.

Причиной тому стало то, что в полуфинал вышли сразу две наши соотечественницы — Покизахон Камолдинова и Шохиста Назарова.

Значит, было очевидно, что в этой весовой категории Узбекистан завоюет как минимум одну золотую и одну бронзовую медали.

Во внутренней конкуренции в полуфинале Камолдинова одержала победу и пробилась в финал. Назарова же довольствовалась бронзовой медалью.

А победа в финале сделала этот результат еще более ярким: Покизахон — золото, Шохиста — бронза.

Чемпионство Азиатских игр для Покизахон

Победа Камолдиновой пополнила копилку медалей узбекской делегации на Аити-Нагоя-2026 еще одной золотой наградой.

Если каждая победа в соревнованиях по курашу имеет огромное значение, то успех в финале является достойным завершением труда спортсменки на протяжении всего турнира.

Покизахон Камолдинова также преодолевала соперниц одну за другой в ходе соревнований и дошла до финала. И там она выдержала давление, одержав победу над представительницей Южной Кореи.

В результате узбекистанская спортсменка удостоилась высокого звания чемпионки Азиатских игр.

Узбекский кураш в очередной раз продемонстрировал свой потенциал

Результаты узбекских борцов на Аити-Нагоя-2026 вносят значительный вклад в общий медальный фонд делегации страны.

А золотая медаль Покизахон Камолдиновой на этот раз запомнится еще одним важным аспектом.

Сразу две представительницы Узбекистана в одной весовой категории дошли до полуфинала. Одна из них стала чемпионкой Азиатских игр, а вторая завоевала бронзовую медаль.

Это свидетельствует не только о самом результате, но и о высокой конкуренции среди представителей Узбекистана в данном весе.

Золотая медаль пополнила копилку Узбекистана

Таким образом, Покизахон Камолдинова превзошла всех соперниц в весовой категории до 78 кг на Азиатских играх Аити-Нагоя-2026 и подняла флаг Узбекистана на самую высокую ступень пьедестала.

Ее чемпионство вместе с бронзой Шохисты Назаровой обеспечило Узбекистану две медали в этой весовой категории.

Покизахон Камолдинова — чемпионка Азиатских игр. А делегация Узбекистана добавила в копилку медалей Аити-Нагоя-2026 еще одно золото.