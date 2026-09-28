Криштиану Роналду впервые за 18 лет остался в запасе и разочаровал болельщиков

В очередном матче Лиги наций, который оказался в центре внимания футбольной общественности Узбекистана и мира, сборная Португалии обыграла Норвегию со счетом 2:1. В матче, прошедшем на стадионе «Уллевол» в Осло, капитан команды Криштиану Роналду впервые за последние 18 лет провел официальную игру полностью в запасе и покинул поле после финального свистка, не поблагодарив болельщиков. Эта ситуация вызвала бурные обсуждения в футбольном мире. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Историческое пребывание в запасе и решение тренера

Согласно информации издания О Джого, главный тренер Жорже Жезуш принял решение оставить 41-летнего нападающего в запасе на все 90 минут. Это событие стало первым случаем за последние 18 лет, когда Криштиану Роналду не вышел на поле в официальном международном матче, проведя всю игру на скамейке запасных. Для сравнения, в последний раз подобное случалось на групповом этапе чемпионата Европы 2008 года в матче против Швейцарии (0:2).

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Жорже Жезуш защитил это тактическое решение. По его словам, исходя из хода и темпа встречи, необходимости выпускать нападающего с профилем Роналду не возникло. Также тренер не скрывал, что доволен дисциплиной в оборонительной линии и тактическим исполнением команды в Осло.

Недовольство капитана и предстоящий разговор

Однако основное внимание было приковано к событиям после игры. В частности, когда после финального свистка португальские футболисты собрались на поле, чтобы поблагодарить 500 приехавших на выезд болельщиков, капитан Криштиану Роналду сразу направился в раздевалку. Тот факт, что он не поприветствовал фанатов вместе с товарищами по команде, вызвал недовольство многих.

Комментируя ситуацию после матча, главный тренер Жорже Жезуш признался, что в тот момент не заметил, как капитан покинул поле. В то же время специалист подтвердил намерение провести личную беседу с Криштиану Роналду по поводу обязанностей и ответственности капитана сборной, чтобы прояснить ситуацию. Дальнейшее развитие этих событий и их влияние на атмосферу в команде остается под пристальным вниманием экспертов.