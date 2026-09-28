Гонсалу Рамуш заменил Криштиану Роналду и принес победу Португалии

·41·Спорт
Гонсалу Рамуш заменил Криштиану Роналду и принес победу Португалии

Сборная Португалии одержала выездную победу над Норвегией со счетом 2:1, успешно продолжая свое выступление в Лиге наций. Как сообщает Goal.com, главный тренер команды Жорже Жезуш оставил легендарного Криштиану Роналду в запасе, предоставив место в стартовом составе Гонсалу Рамушу, и нападающий эффективно воспользовался этим шансом, забив решающий мяч. Этот непростой матч в Осло укрепил лидерство португальцев в группе. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Начало матча сложилось удачно для гостей. В дебюте встречи Жоау Феликс открыл счет, выведя Португалию вперед. После этого хозяева поля активизировались и забили ответный гол. В частности, Эрлинг Холанд забил свой 22-й рекордный гол в Лиге наций, восстановив равновесие. Тем не менее, во втором тайме инициатива вновь перешла к представителям пиренейской страны.

Решающий гол и доверие тренера

Во втором тайме после грубой ошибки вратаря сборной Норвегии Эрьяна Нюланна Гонсалу Рамуш проявил расторопность и забил второй гол своей команды. 25-летний нападающий мог отличиться еще раз, но система VAR отменила гол из-за нарушения правил. Проведя на поле 81 минуту и будучи замененным на Франсишку Тринкана, форвард довел количество своих матчей за сборную до 29, а голов — до 12.

В интервью каналу Sport ТВ после матча Гонсалу Рамуш подчеркнул, что командный успех важнее личных достижений и заголовков в прессе. «Каждый момент важен. Главное — показать, на что я способен, когда меня вызывают, и помочь команде. Это результат моей работы и всех тех задач, которые я выполняю на поле, а не только голов», — сказал футболист.

Конкуренция с Роналду и планы на будущее

Эта победа позволила сборной Португалии сохранить беспроигрышную серию под руководством Жорже Жезуша. После этой сложной выездной победы команда уверенно лидирует в группе А4 с 6 очками. Активные действия и гол Рамуша создают приятную головную боль для главного тренера, так как Криштиану Роналду стремится регулярно выходить на поле в погоне за отметкой в 1000 голов за карьеру.

Теперь сборная Португалии в четверг отправится на выезд в Данию. Благодаря своему героизму в Осло, Рамуш стал серьезным претендентом на сохранение места в стартовом составе и в предстоящем матче. Подопечные Жезуша нацелены на победу во всех играх группы и работают над улучшением качества игры.

Гонсалу РамушКриштиану РоналдуПортугалияЛига нацийФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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