Рубен Диаш прокомментировал шумиху вокруг Криштиану Роналду

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш выразил свое отношение к недавним разногласиям и шумихе в прессе вокруг капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Как сообщает Goal.com, в то время как атмосфера внутри команды перед матчами Лиги наций и поведение опытного нападающего стали предметом серьезных дискуссий, центральный защитник подчеркнул, что эта внешняя критика необоснованно раздута. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В стане сборной Португалии в последние дни возникло напряжение после победы над Норвегией со счетом 2:1. В матче 41-летний нападающий не вышел на поле, а позже покинул стадион, не поблагодарив болельщиков, а также пропустил две тренировки, что вызвало недовольство общественности. Хотя главный тренер объяснил эту ситуацию исключительно тактическим решением, в прессе были выдвинуты различные предположения.

Атмосфера в команде и заявление Диаша

Чтобы прояснить ситуацию, во вторник вечером Криштиану Роналду, главный тренер и президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса встретились, чтобы устранить возникшие недопонимания. Несмотря на это, давление извне не ослабевает. В общении с представителями прессы Рубен Диаш заявил, что игроки команды смотрят на подобные ситуации совершенно иначе.

По мнению Диаша, ведущие игроки команды, включая Бернарду Силву и Бруну Фернандеша, прекрасно понимают, что этот вопрос не имеет такого большого значения, как думают посторонние. Защитник особо подчеркнул, что футболисты концентрируются только на задачах на поле и не обращают внимания на шумиху, создаваемую средствами массовой информации.

Естественные эмоции в профессиональном спорте

Продолжая свою мысль, Рубен Диаш сказал, что невозможно найти ни одного футболиста, который много лет выступал бы на высоком уровне и за свою карьеру не сталкивался бы с проблемами с тренерами. Он отметил, что такие эмоциональные моменты являются естественной частью жизни любого спортсмена, и их не следует воспринимать как трагедию.

Также футболист остановился на претензиях по поводу того, что Роналду ушел, не поприветствовав болельщиков. По его словам, 10–15 секунд недовольства, возникшие под влиянием эмоций после окончания игры, никак не могут изменить более чем двадцатилетнюю преданность игрока национальной сборной, и команда вскоре продолжит вместе праздновать важные победы.