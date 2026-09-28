«Сенсация» в Лиге наций: Германия проиграла, Португалия победила без Роналду!

В рамках 2-го тура Лиги наций УЕФА на европейских полях завершился ряд богатых на сенсационные и драматические события матчей. В центральном поединке в Осло национальная сборная Норвегии принимала Португалию. Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. Жоау Феликс открыл счет на 17-й минуте, а в начале второго тайма Эрлинг Холанд восстановил равновесие; однако всего три минуты спустя Гонсалу Рамуш забил победный гол португальцев.

Самым громким аспектом этого матча стало то, что легендарный Криштиану Роналду вообще не вышел на поле и провел 90 минут на скамейке запасных. Главная же сенсация тура была зафиксирована в Германии: немецкая машина под руководством Юргена Клоппа перед родными трибунами неожиданно уступила Греции со счетом 0:1. В другом матче Ирландия на выезде отправила три безответных мяча в ворота Израиля, оформив крупную победу.

«Остаться Роналду в запасе, фиаско Клоппа и гол Холанда»: 5 главных тезисов тура

Самые важные официальные данные и показатели 2-го тура Лиги наций:

Гостевой триумф Португалии: «Селесао» обыграли Норвегию в Осло со счетом 2:1 и укрепили лидерство в группе;

Криштиану Роналду не вышел на поле: Португальская звезда весь матч просидел в запасе, и решение тренеров оказалось в центре обсуждений;

Осечка Юргена Клоппа и Германии: Немцы на своем поле проиграли Греции со счетом 0:1, зафиксировав главную сенсацию турнира;

Дуэль Холанд — Рамуш: Хотя Эрлинг Холанд сравнял счет на 51-й минуте, гол Рамуша на 54-й минуте решил судьбу игры;

25-минутный бенефис Ирландии: Ирландцы забили три гола за первые 25 минут на выезде и разгромили Израиль со счетом 3:0.

Лига наций УЕФА: центральные матчи 2-го тура и официальные протоколы

Результаты прошедших матчей, авторы голов и классификация составов:

Матч и пара Итоговый счет Авторы голов Важные детали и события Норвегия — Португалия 1 : 2 Холанд (51') — Феликс (17'), Рамуш (54') Роналду не вышел на поле; арбитр показал 9 желтых карточек Германия — Греция 0 : 1 Курбелис (74') Команда Юргена Клоппа сенсационно проиграла на своем поле Израиль — Ирландия 0 : 3 Перротт (13'), Айда (16'), Мойлен (25') Ирландия забила 3 гола за 25 минут и сняла все вопросы

Футбольная экспертиза: Почему поражение Клоппа и пребывание Роналду в запасе вызывают бурные обсуждения?

Выводы международных спортивных аналитиков, тактических экспертов и обозревателей:

«Новая модель Португалии без Роналду»: Тот факт, что Криштиану не вышел в стартовом составе против столь серьезного соперника, как Норвегия, и даже не появился на замену, показал, что смена поколений в сборной Португалии работает на практике; благодаря подвижности Феликса, Рамуша и Нету команда сохранила тактический прессинг и скорость;

Кризис в обороне Германии: Юрген Клопп опробовал в составе ряд новых имен (Биссек, Браун, Эбнуталиб), однако баланс между атакой и обороной был утерян; гол Курбелиса на 74-й минуте обнажил серьезные проблемы немцев при отражении стандартных положений и контратак;

Слабость Норвегии в центре: Хотя тандем Эдегора и Холанда сказал свое слово, грубые ошибки линии защиты и хладнокровный опыт португальцев взяли верх в жесткой борьбе, изобиловавшей 9 желтыми карточками.

А как считаете вы, стала ли сборная Португалии играть лучше без Криштиану Роналду или отсутствие легендарного форварда неизбежно скажется на главной силе команды? Как вы оцениваете сенсационное поражение национальной сборной Германии во главе с Юргеном Клоппом от Греции? Оставляйте свой личный анализ и мнения в комментариях и делитесь разбором самых горячих результатов Лиги наций со всеми футбольными фанатами!