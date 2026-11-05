«Твое наследие будет жить вечно!»: Головкин отреагировал на решение Роналду
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- Геннадий Головкин отреагировал на решение Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной сборной Португалии, назвав его настоящей легендой.
- Боксер признал неоценимый вклад португальского футболиста в мировой спорт и подчеркнул, что его наследие будет жить вечно.
- Роналду, защищавший честь сборной с 2003 года, забил 146 голов в 234 матчах и стал победителем Чемпионата Европы, а также дважды Лиги наций УЕФА.
Бывший чемпион мира в среднем весе, живая легенда бокса Геннадий Головкин отреагировал на решение Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной сборной Португалии. Прощание 41-летней футбольной звезды со сборной вызвало широкий резонанс в спортивном мире.
Под эмоциональным прощальным видео, опубликованным в социальных сетях, Роналду написал: «Португалия навсегда останется в моем сердце». Под этим постом известный казахстанский боксер также выразил свои искренние мысли.
«Настоящая легенда»: уважение от Головкина Криштиану
Геннадий Головкин особо отметил неоценимый вклад португальского капитана в мировой спорт:
Источник вдохновения: «Настоящая легенда. Продолжай вдохновлять людей по всему миру!» — написал Головкин;
Неугасаемое наследие: «Твое наследие будет жить вечно!» — так высоко оценил карьеру футбольной звезды прославленный мастер кожаной перчатки.
Великое 23-летнее правление в цифрах
Показатели, зафиксированные Криштиану Роналду в футболке национальной сборной, остаются одними из самых высоких в истории спорта:
Путь, начавшийся в 2003 году: Он непрерывно и достойно защищал честь главной команды Португалии с 2003 года;
Абсолютный мировой рекорд: Нападающий провел в составе национальной сборной в общей сложности 234 матча и забил 146 голов в ворота соперников;
Исторические золотые награды: В качестве капитана Роналду вместе с Португалией стал победителем чемпионата Европы 2016 года, а также дважды — в 2019 и 2025 годах — поднимал над головой главный кубок Лиги наций УЕФА.
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