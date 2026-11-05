«Твое наследие будет жить вечно!»: Головкин отреагировал на решение Роналду

Бывший чемпион мира в среднем весе, живая легенда бокса Геннадий Головкин отреагировал на решение Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной сборной Португалии. Прощание 41-летней футбольной звезды со сборной вызвало широкий резонанс в спортивном мире.

Под эмоциональным прощальным видео, опубликованным в социальных сетях, Роналду написал: «Португалия навсегда останется в моем сердце». Под этим постом известный казахстанский боксер также выразил свои искренние мысли.

«Настоящая легенда»: уважение от Головкина Криштиану

Геннадий Головкин особо отметил неоценимый вклад португальского капитана в мировой спорт:

Источник вдохновения: «Настоящая легенда. Продолжай вдохновлять людей по всему миру!» — написал Головкин;

Неугасаемое наследие: «Твое наследие будет жить вечно!» — так высоко оценил карьеру футбольной звезды прославленный мастер кожаной перчатки.

Великое 23-летнее правление в цифрах

Показатели, зафиксированные Криштиану Роналду в футболке национальной сборной, остаются одними из самых высоких в истории спорта: