Что сказал Сколари, открывший Роналду путь в большой футбол, о его уходе из сборной?

·97·Спорт
Что сказал Сколари, открывший Роналду путь в большой футбол, о его уходе из сборной?
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  • Бывший главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари полностью поддержал решение Криштиану Роналду завершить карьеру в национальной команде.
  • Специалист, который вывел Роналду в большой футбол в 2003 году, назвал своего подопечного самым сильным профессионалом и великим спортсменом, которых он встречал в своей карьере.
  • Сколари оценил этот период, длившийся 23 года и отмеченный чемпионством континента, как достойно завершенную эпоху.

Бывший главный тренер сборной Португалии, чемпион мира Луис Фелипе Сколари эмоционально и тепло отреагировал на решение Криштиану Роналду завершить карьеру в футболке национальной команды. Именно под руководством этого известного бразильского специалиста юный Роналду дебютировал в основном составе Португалии в 2003 году и сделал свой первый шаг на большую международную арену.

После прощания 41-летней легенды футбола со сборной Сколари выразил глубокое уважение своему подопечному и полностью поддержал принятое им решение.

«Ты стал спортсменом, которого Португалия никогда не забудет»

Опытный бразильский тренер в своем обращении подчеркнул, что решение Криштиану было принято вовремя и его наследие будет жить вечно:

  • Благодарность и поздравление подопечному: «Роналду, молодец! Ты спокоен и принял абсолютно верное решение. Ты стал одним из величайших спортсменов, которых Португалия никогда не забудет. Как твой друг и человек, который восхищается тобой, я никогда не забуду всё то великое, что ты сделал для меня и своих товарищей по команде», — сказал тренер;

  • Воспоминание о первой встрече: Сколари также вспомнил историю приглашения его в национальную команду: «Муртоза (мой бывший помощник) и Руй из молодежного отдела рассказали нам об уникальном футболисте по имени Роналду. Именно благодаря им мы познакомились с Криштиану. И он действительно оказался великим человеком и неповторимым футболистом».

«Самый сильный профессионал, которого я встречал в своей карьере»

Сколари подчеркнул, что феноменальные успехи Роналду — это результат не только врожденного таланта, но и неустанного труда:

  • Требования и результат: «Криштиану стал одним из лучших футболистов, которых я тренировал. Не только на поле, но и как человек. Всё, что мы от него требовали, он выполнял безупречно. Он достиг всех поставленных перед собой целей, потому что работал для этого день и ночь. Его талант всегда был намного выше среднего»;

  • Теплое прощание: «Он стал лучшим профессионалом, с которым я работал за всю свою тренерскую карьеру. Я бесконечно рад, что он принял такое красивое решение. Крепко обнимаю тебя, Роналду! Все мои наилучшие пожелания с тобой», — завершил свою речь Луис Фелипе Сколари.

Таким образом, блестящая 23-летняя эра, начавшаяся в 2003 году именно под руководством Сколари и богатая на 234 матча, 146 голов и титулы чемпионов континента, официально подошла к своему совершенному финалу.

Криштиану РоналдуЛуис Фелипе Сколарисборная Португалии по футболу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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