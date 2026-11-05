Оценка тренера: что сказал Жорже Жезуш об уходе Роналду из сборной?
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- Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш особо отметил бесценное место Криштиану Роналду в истории спорта по случаю завершения его международной карьеры.
- 41-летний капитан решил передать эстафету молодени после 23-летнего победного пути 5 ноября 2026 года.
- За время своей карьеры Роналду завоевал с национальной сборной Португалии титул чемпиона Европы 2016 года и дважды становился победителем Лиги наций УЕФА.
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш выразил свое отношение к решению легенды мирового футбола Криштиану Роналду завершить карьеру на международной арене. В интервью авторитетному изданию Рекорд опытный специалист особо подчеркнул неоценимую роль 41-летнего капитана не только в национальной сборной, но и в истории мирового спорта в целом.
Жезуш отметил, что, хотя уход Криштиану из команды знаменует собой конец целой эпохи, его имя и оставленное им наследие навсегда останутся в фундаменте португальского спорта.
«Криштиану — неотъемлемая часть нашего народа и истории»: признание главного тренера
Жорже Жезуш охарактеризовал вклад капитана в развитие национальной команды следующим образом:
Символ нации и глобальный феномен: «Криштиану — личность мирового масштаба, истинный символ Португалии и национальной сборной. На протяжении стольких лет он внес несравненный, неизмеримо огромный вклад в команду»;
Живой пример для молодого поколения: «Для португальской молодежи он является настоящим олицетворением, идеальным примером для подражания. Значительная часть его поклонников — это именно представители молодого поколения»;
Вечное наследие: «Криштиану всегда будет оставаться неотъемлемой частью нашей команды, нашего народа и нашей великой истории».
23-летний победный путь, начавшийся в 2003 году
Криштиану Роналду, прощаясь с национальной командой, оставляет после себя неповторимые результаты:
Историческое решение от 5 ноября: Легендарный нападающий 5 ноября 2026 года объявил, что пришло время передать эстафету молодому поколению, завершив свою международную карьеру;
23-летнее правление: Впервые он вышел на поле в футболке Португалии в 2003 году и достойно защищал честь страны на протяжении 23 лет;
Три крупных золотых кубка: Под его капитанством Португалия завоевала свой первый в истории континентальный титул — золотые медали Евро-2016, а также дважды становилась обладателем главного трофея Лиги наций УЕФА.
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