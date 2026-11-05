Оценка тренера: что сказал Жорже Жезуш об уходе Роналду из сборной?

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш выразил свое отношение к решению легенды мирового футбола Криштиану Роналду завершить карьеру на международной арене. В интервью авторитетному изданию Рекорд опытный специалист особо подчеркнул неоценимую роль 41-летнего капитана не только в национальной сборной, но и в истории мирового спорта в целом.

Жезуш отметил, что, хотя уход Криштиану из команды знаменует собой конец целой эпохи, его имя и оставленное им наследие навсегда останутся в фундаменте португальского спорта.

«Криштиану — неотъемлемая часть нашего народа и истории»: признание главного тренера

Жорже Жезуш охарактеризовал вклад капитана в развитие национальной команды следующим образом:

Символ нации и глобальный феномен: «Криштиану — личность мирового масштаба, истинный символ Португалии и национальной сборной. На протяжении стольких лет он внес несравненный, неизмеримо огромный вклад в команду»;

Живой пример для молодого поколения: «Для португальской молодежи он является настоящим олицетворением, идеальным примером для подражания. Значительная часть его поклонников — это именно представители молодого поколения»;

Вечное наследие: «Криштиану всегда будет оставаться неотъемлемой частью нашей команды, нашего народа и нашей великой истории».

23-летний победный путь, начавшийся в 2003 году

Криштиану Роналду, прощаясь с национальной командой, оставляет после себя неповторимые результаты: