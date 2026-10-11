Видигал встал на сторону тренера в конфликте между Роналду и Жезушем...

·39·Спорт
Видигал встал на сторону тренера в конфликте между Роналду и Жезушем...

Острый конфликт, возникший вокруг национальной сборной Португалии между главным тренером Жорже Жезушем и легендарным нападающим Криштиану Роналду, стал главной обсуждаемой темой мирового футбола. По поводу этого громкого скандала бывший полузащитник сборной Жозе Луиш Видигал открыто высказал свое мнение, полностью оправдав действия тренера.

В интервью авторитетному итальянскому изданию Ла Gazzetta делло Спорт бывший футболист резко критически отозвался о самовольном покидании расположения команды 41-летним нападающим.

«Тренер сделал свою работу»: жесткая позиция Видигала

Видигал оценил главную вину в конфликте через призму эмоций игрока:

  • Сожаление о решении: «Пожалуйста, прекратите (смеется). Тренер сделал то, что должен был сделать. Как только Роналду сел в самолет, чтобы улететь из расположения национальной сборной, я подумал, что он пожалеет о содеянном», — говорит он;

  • «Не позволено ставить на колени»: Подчеркнув, что официальное заявление Криштиану не сможет сгладить ситуацию, бывший игрок добавил: «Жезуш сказал, что ошибся, но между признанием ошибки и попыткой поставить тренера на колени — огромная разница. Думаю, такое неприемлемое положение дел не встречается ни в одной другой команде».

Корень конфликта: матч с Норвегией и спор из-за обещаний

Разлад внутри сборной обострился в матче Лиги наций УЕФА:

  • Звезда, оставшаяся на скамейке: В матче против Норвегии (2:1) Жорже Жезуш отправил запасного Роналду на разминку, но в итоге так и не выпустил его на поле;

  • Бунт 30 сентября: Разгневанный решением главного тренера 41-летний форвард 30 сентября без чьего-либо разрешения покинул расположение сборной;

  • Заявление 6 октября: Неделю спустя Криштиану выступил с заявлением, объясняющим его поступок, в котором обвинил Жезуша в невырженом слове и нарушении данных обещаний.

Величайший бомбардир в истории: цифры и факты

Криштиану Роналду долгое время является лидером в составе национальной сборной Португалии:

  • 234 матча: Легендарный футболист выходил на поле в национальной форме 234 раза;

  • 146 голов: Он поражал ворота соперников на международной арене 146 раз, установив абсолютный рекорд в истории мирового футбола.

Тем не менее, возникший сегодня дисциплинарный кризис с опытным специалистом Жорже Жезушем ставит под серьезный вопрос будущее 41-летнего Роналду в национальной команде.

Жорже ЖезушКриштиану РоналдуСборная ПортугалииЛига наций УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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