Напряженная борьба на «Уэмбли»: Англия обыграла Хорватию и набрала важные 3 очка

Матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА вошли в решающую стадию. В одном из центральных поединков, приковавшем внимание болельщиков, сборная Англии принимала на своем поле Хорватию. В бескомпромиссной игре, прошедшей на высоких скоростях и в упорной борьбе, хозяева поля одержали победу над соперником со счетом 2:1.

Гол Роджерса и точный пенальти Кейна

Англичане, активно начавшие встречу, в середине первого тайма воплотили свое преимущество в гол. На 24-й минуте матча атакующий полузащитник Морган Роджерс открыл счет (1:0).

В начале второго тайма хорваты активизировались и на 59-й минуте восстановили равновесие благодаря точному удару Сучича (1:1). Однако вскоре, на 64-й минуте, капитан Гарри Кейн успешно реализовал пенальти, снова выведя Англию вперед и решив исход матча (2:1).

Статистика матча и детали Данные Итоговый счет Англия — Хорватия 2:1 Авторы голов Морган Роджерс (24), Гарри Кейн (64, пенальти) — Сучич (59) Положение в турнире Англия на 2-м месте с 12 очками, Хорватия на 3-й позиции с 3 очками

Основные составы на поле

Англия: Джордан Пикфорд, Льюис Холл, Джарелл Куанса, Дэн Бёрн, Трент Александер-Арнольд (Бен Уайт, 78), Деклан Райс (Джеймс Гарнер, 78), Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Энтони Гордон (Рио Нгумоа, 77), Гарри Кейн, Морган Роджерс.

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Лука Вушкович, Йошко Гвардиол, Карло Смольчич, Матео Ковачич, Никола Влашич, Мартин Батурина, Сучич (Марио Пашалич, 70), Йосип Мишич (Лука Модрич, 76), Франо Матанович (Анте Будимир, 70).

Таким образом, после этой важной победы сборная Англии довела количество своих очков до 12 и прочно занимает 2-е место в группе.

Как вы считаете, насколько сочетание молодых и опытных игроков в составе сборной Англии поможет им достичь высоких результатов в турнире? Оставляйте свое мнение в комментариях!