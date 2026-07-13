Криштиану Роналду призвали завершить карьеру в сборной

·9·Спорт
Криштиану Роналду призвали завершить карьеру в сборной

Нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду вновь оказался в центре критики. Как и многие эксперты футбольного мира, бывший защитник «Ливерпуля» и «Фулхэма» Йон Арне Риисе призвал легендарного футболиста покинуть международную арену. По его мнению, 41-летний форвард больше не может помогать своей команде на высоком уровне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно сообщению Goal.com, бывший норвежский футболист назвал выступление Роналду на чемпионате мира «печальным». Риисе обвинил бывшего главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса в неправильном управлении ситуацией и в том, что он поставил личные амбиции выше интересов команды. Он подчеркнул, что присутствие Роналду в составе ограничивает тактическую гибкость сборной.

Пришло ли время дать дорогу новому поколению?

«Я знаю, что тренер Португалии любит Роналду, но вся эта ситуация на чемпионате мира была очень печальной. В какой-то момент он не может забить, затем после пары голов говорит, что вернулся, а потом снова исчезает. Мартинесу следовало проявить решительность и поставить команду выше личности», — сказал Риисе в интервью изданию БестБеттингСитес.

Риисе также остановился на физических требованиях современного футбола. По его словам, все 11 футболистов на поле должны постоянно бороться и бегать. За исключением таких исключений, как Лионель Месси, Роналду больше не может поддерживать такой высокий темп. Это не усиливает, а ослабляет игру сборной Португалии.

Говоря о турнире Евро-2028, норвежский специалист скептически относится к участию в нем Роналду. Он считает, что легендарный нападающий должен завершить международную карьеру прямо сейчас, уступив место молодым и талантливым игрокам. Это может стать важным шагом для будущего развития португальского футбола.

Напомним, что путь сборной Португалии на чемпионате мира завершился поражением от Испании в 1/8 финала. После того матча Криштиану Роналду покинул поле в слезах. Несмотря на это, звезда «Аль-Насра» заявил, что не будет принимать поспешных решений относительно своего будущего и обдумает все в кругу семьи.

В настоящее время Роналду удерживает статус лучшего бомбардира в истории международного футбола. Однако споры о физическом состоянии и эффективности на поле бывшей звезды «Реал Мадрида» и «Манчестер Юнайтед» не утихают. Футбольная общественность внимательно следит за тем, каким будет следующий шаг легенды.

Криштиано РоналдоПортугалияФутболТрансферАл-Насср
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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