В то время как длительная международная пауза подходит к концу, перед главным тренером «Барселоны» Ханси Фликом встала серьезная задача — проблема поддержания баланса физического состояния игроков. Как сообщает издание Mundo Deportivo, несмотря на то что представители каталонского клуба показали отличную игру и добились ярких результатов в составе своих сборных, чрезмерное количество игровых минут вызывает серьезное беспокойство у тренерского штаба. Об этом сообщает Goal.com .

В настоящее время десять футболистов должны провести последние матчи за свои сборные, прежде чем вернуться в распоряжение клуба. Очевидно, что такая огромная нагрузка становится главной головной болью для Ханси Флика в преддверии решающей стадии сезона. Сохранение тонкой грани между успехами в сборной и физическим восстановлением в клубе не должно повлиять на предстоящие игры команды.

Результативность Ламина Ямаля и других лидеров

Во время этой паузы юный талант Ламин Ямаль и другие фланговые игроки привлекли всеобщее внимание своей игрой. В частности, Ламин Ямаль начал в стартовом составе три первых матча за сборную Испании, проведя на поле в общей сложности 203 минуты. Находясь в феноменальной спортивной форме, юный футболист сумел записать на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте старается осторожно управлять нагрузками молодого игрока, подчеркивая, что ни один футболист не должен играть более 207 минут в четырех матчах. Также тренер назвал его жажду футбола «проблемой гения», высоко оценив его постоянное желание конкурировать и быть лучшим.

Жуан Канселу и нагрузки в линии защиты

С другой стороны, Жуан Канселу стал игроком, который возвращается в «Барселону» с самой высокой нагрузкой. Португальский защитник принял участие в четырех матчах, сыграв в общей сложности 305 минут, и даже успел забить голы в ворота Дании и Норвегии. Это требует особого внимания к нему в процессе восстановления.

В то же время игровое время других футболистов распределялось более экономно. В частности, Педри провел на поле 120 минут, Фермин Лопес — 80 минут, а Дани Ольмо — 149 минут. В линии защиты Пау Кубарси отыграл два полных матча, тогда как Жюль Кунде провел за сборную Франции всего 90 минут.