Испания разгромила Хорватию в Лиге наций

·37·Спорт
Испания разгромила Хорватию в Лиге наций

В очередном матче группового этапа Лиги наций УЕФА действующие чемпионы мира сборная Испании на своем поле разгромила сборную Хорватии со счетом 4:1. В матче, прошедшем на стадионе «Эстадио Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье, юная звезда Ламин Ямаль оформил дубль и стал главным героем победы своей команды. После этого успеха команда под руководством Луиса де ла Фуэнте стала единоличным лидером своей группы с двумя победами. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, сборная Испании начала встречу на очень высоких скоростях, оказывая давление на соперника с первых минут. Уже на 2-й минуте матча после точной передачи Алекса Баэны Ламин Ямаль левой ногой отправил мяч в угол ворот, открыв счет. Согласно статистическим данным Opta, сборная Испании сумела забить гол в течение первых двух минут в двух матчах подряд (против Англии и Хорватии). Такой результат в истории команды фиксируется впервые с 2004 года.

Сопротивление Хорватии и быстрый ответ испанцев

Несмотря на стартовое давление, сборная Хорватии сумела выровнять игру. На 28-й минуте после подачи Ивана Перишича Дион Бельо головой поразил ворота и сравнял счет. Однако радость гостей была недолгой. Спустя три минуты после подачи с углового Марк Пубиль головой отправил мяч в сетку, снова выведя Испанию вперед.

До конца первого тайма хозяева поля владели полным преимуществом. Гол Микеля Оярсабаля был отменен из-за офсайда, а Фермин Лопес в конце тайма попал в штангу. Контроль в центре поля полностью оставался за испанцами, а хорватский вратарь Доминик Ливакович несколько раз спасал свою команду в сложных ситуациях.

Дубль Ямаля и финальная точка

Во втором тайме картина игры не изменилась. Испания полностью контролировала мяч и продолжала атаковать. На 63-й минуте матча Ламин Ямаль, приняв передачу от вышедшего на замену Педри, успешно реализовал сложный момент, забив свой второй и третий гол команды.

По итогам встречи испанцы сохранили 63,7% владения мячом и нанесли в общей сложности 16 ударов по воротам соперника. Когда на 81-й минуте матча на поле вышел легенда хорватского футбола Лука Модрич, севильские болельщики встали со своих мест, чтобы поприветствовать его аплодисментами. Финальную точку в матче на 89-й минуте поставил Нико Уильямс после передачи Микеля Мерино, установив окончательный счет 4:1.

Ламин ЯмальИспанияХорватияЛига нацийФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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