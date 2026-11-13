«Это был отличный матч»: что сказал Роберто Манчини после игры против Франции
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- Сборная Италии обыграла сборную Франции со счетом 3:1 в рамках Лиги наций УЕФА и занимает первое место в группе с 10 очками.
- Главный тренер Роберто Манчини выразил удовлетворение стойкой игрой команды.
- Он подчеркнул, что несмотря на пропущенный гол и нереализованный пенальти, команда сохранила свой стиль.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своими мыслями после важного матча в рамках Лиги наций УЕФА против сборной Франции (3:1). Он отметил, что доволен игрой команды, но подчеркнул, что впереди еще долгий путь и решающие задачи.
«Ребята показали себя на поле очень хорошо»
Несмотря на пропущенный в начале встречи гол, итальянцы проявили характер и довели счет до крупного. Тренер не скрывал, что эта победа стала отличным подарком для болельщиков, пришедших поддержать команду на стадион.
«Это был отличный матч, ребята показали себя на поле очень хорошо. Я очень рад за них. Эта победа была важна и для болельщиков, которые пришли на стадион поддержать нашу команду. Мы пропустили гол в самом начале, но встреча могла завершиться и с более крупным счетом в нашу пользу», — сказал Манчини в интервью Джанлуке Ди Марцио.
Показатели сборной Италии
Данные и детали
Лига наций, 5-й тур
Франция — Италия: 1:3
Положение в группе
Лидерство с 10 очками (у Франции также 10 очков)
Основные проблемы
Нереализованный пенальти и ошибки в обороне
Следующий соперник
Выездной матч против сборной Бельгии
Ошибка с пенальти и предстоящая игра с Бельгией
Коснувшись нереализованного пенальти по ходу игры, тренер отметил, что подобные ситуации случаются в футболе, и самое главное, что команда сохранила спокойствие:
«Не забить пенальти — это ошибка. К сожалению, в футболе такое случается. Но мы сохранили спокойствие и продолжили играть в своем стиле. Это самое главное».
В настоящее время сборная Италии в группе лидирует с 10 очками (у Франции столько же очков, а на счету Бельгии 9 очков). Манчини подчеркнул, что предстоящий матч против Бельгии имеет решающее значение и ребята хотят взять реванш за предыдущее поражение.
Как вы считаете, сможет ли сборная Италии под руководством Роберто Манчини стать победителем Лиги наций в этом сезоне? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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