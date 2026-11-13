«Это был отличный матч»: что сказал Роберто Манчини после игры против Франции

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своими мыслями после важного матча в рамках Лиги наций УЕФА против сборной Франции (3:1). Он отметил, что доволен игрой команды, но подчеркнул, что впереди еще долгий путь и решающие задачи.

«Ребята показали себя на поле очень хорошо»

Несмотря на пропущенный в начале встречи гол, итальянцы проявили характер и довели счет до крупного. Тренер не скрывал, что эта победа стала отличным подарком для болельщиков, пришедших поддержать команду на стадион.