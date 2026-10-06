Барселона и Ювентус вышли на связь с нападающим Манчестер Юнайтед

·33·Спорт
Барселона и Ювентус вышли на связь с нападающим Манчестер Юнайтед

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко привлек внимание двух европейских грандов. Об этом сообщает еуро-футбалл.ру сообщает об этом.

Согласно информации издания ТуттоДжуве, «Барселона» и «Ювентус» начали предварительные переговоры по поводу возможного трансфера словенского футболиста в 2027 году. На данный момент туринцы немного опережают каталонцев, однако сообщается, что стороны еще не делали официальных предложений. Основным препятствием для трансфера является цена игрока, так как «Манчестер Юнайтед» требует за своего нападающего 75 миллионов евро.

Напомним, что английский клуб приобрел форварда летом 2025 года у «РБ Лейпциг» за 76,5 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах и сумел забить два гола.

Стоит отметить, что нападающий ни разу не выходил в стартовом составе в четырех матчах Премьер-лиги и в общей сложности провел на поле всего 76 минут.

Беньямин ШешкоБарселонаЮвентусМанчестер ЮнайтедФутбольный трансфер
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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